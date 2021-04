Chenoa llora por el miedo que le da montar a caballo

MADRID, 2 (CHANCE)

Esta noche en el episodio de 'Dos parejas y un destino' hemos visto como Chenoa y Jesulín de Ubrique llevaban a cabo la primera de las pruebas que les ponía el anfitrión que les recibirá al final para disfrutar de una comida espectacular. La pareja ha dado un paseo montando a caballo y ha sido ahí cuando hemos visto a la cantante llorar sin consuelo...

"Me encantan los caballos, pero no los monto. He montado ya, pero me gusta más mirar" decía Chenoa cuando llegaba y veía a los caballos que minutos más tarde montaría ella misma y su acompañante, Jesulín de Ubrique. Y además confesaba que: "Sí, yo he montando, peor no me gusta montarlos porque me dan mucho respeto. Siempre me han dado respeto".

El vídeo del día Mercedes González atenderá primero “el gran drama de la Cañada Real”

Lo que más nos ha llamado la atención ha sido cuando Jesulín le preguntaba a su compañero cómo iba y esta rompía a llorar. En un primer momento hemos pensado que montar a caballo le recordaba a su infancia o a alguien especial, pero lo cierto es que le ha confesado al torero que lloraba: "Porque me he montado, porque me daba miedo, no corras eh".

Una anécdota que quedará para siempre en el recuerdo de todos nosotros porque ha sido una escena muy bonita que ha compartido con Jesulín, pero también con todos los espectadores de este programa.