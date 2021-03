Chenoa y Miguel S. Encinas, velada romántica tras unos días complicados por el fallecimiento de Álex Casademunt

Los planes de boda de la enamorada pareja, en el aire por culpa de la pandemia del Covid

MADRID, 12 (CHANCE)

En el momento más dulce de su vida a nivel personal al lado de Miguel Sánchez Encinas, Chenoa aprovechó un hueco en su agenda para disfrutar de una cena muy especial para dos en uno de sus restaurantes preferidos en la ciudad. A pesar de las restricciones establecidas en la capital madrileña para frenar la expansión de la Covid-19, la pareja salió a cenar tras unos días especialmente complicados para la cantante por la pérdida de su amigo y compañero, Álex Casademunt.

El vídeo del día Hacienda censura la conducta del Rey emérito

Con los planes de boda paralizados debido a esta pandemia, la pareja sigue disfrutando de cada momento de su amor y presumiendo de relación perfecta en cada aparición pública. A la espera de saber si finalmente pasarán por el altar este 2021, Chenoa reconoce que los preparativos están paralizados: "Pues ahí van, todo en stand by pero muy bien". Con la fecha de la boda aún en el aire, la cantante no dudó en reconocer que la vacuna es su gran esperanza: "No lo sé todavía, cuando estemos todos vacunados".

Muy cariñosos y agarrados de la mano, Chenoa se mostró muy discreta con la complicada situación que vive su compañero David Bustamante con el que ha sido su asesor durante años: "No sé nada amor". Con una gran relación de amistad con Rosa López, la artista se muestra feliz por el gran momento sentimental que está viviendo la que fuera su compañera en la academia de Operación Triunfo: "Sí, sí, que viva el amor".