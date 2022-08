Chenoa, sobre la relación de Nuria Fergó y el exmarido de Irene Villa, Juan Pablo Lauro: "Todo lo que sea amor es bueno"

MADRID, 6 (CHANCE)

Tras casarse el pasado mes de junio, hemos podido ver a una Chenoa más radiante que nunca. Además, la artista sigue su carrera profesional en el mundo de la música con algún que otro concierto en las próximas semanas.

Hemos visto a la cantante terminando de hacer unas compras, y muy simpática, ha explicado cómo está pasando el verano de recién casada junto a Miguel Sánchez: "Él trabajando y yo haciendo conciertos".

Después de salir a la luz la noticia de que Nuria Fergó estaría muy enamorada del exmarido de Irene Villa, Juan Pablo Lauro, hemos querido preguntarle a Chenoa respecto al tema: "No he visto nada y no puedo opinar sin ver. Todo lo que sea amor es bueno".

Pero respecto a la esperada cena que ella misma ha dicho en más de una ocasión que tiene prevista celebrar junto a sus excompañeros de OT, la artista se lo toma con humor y responde: "Qué pesados sois con la cena, no sé si se dará, están todos de vacaciones ahora. Ya les reuniré si Dios quiere".

De momento, la cantante nos avisa de que ni ella ni su marido tendrán vacaciones por el momento, pero la podremos ver en su próxima actuación que tendrá lugar el 13 de agosto en Torrelavega.