La china Evergrande, declarada en "impago restringido" por Fitch

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha rebajado hasta una situación de "impago restringido" (RD) la calificación de la promotora china Evergrande Group y sus filiales, Hengda Real Estate Group y Tianji Holding, después de que la compañía no haya hecho frente al pago de los cupones de su deuda, cuyo vencimiento se produjo el pasado 6 de noviembre y una vez superado el periodo de gracia de un mes.

"No ha habido ningún anuncio por parte de la empresa o del fideicomisario con respecto al pago de los cupones vencidos el 6 de noviembre para los dos bonos Tianji una vez transcurridos los períodos de gracia", indicó la agencia, subrayando que la empresa no respondió a su solicitud de confirmación sobre los pagos del cupón. "Por lo tanto, asumimos que no se pagaron", ha afirmado.

En este sentido, Fitch explicó que el impago de cupones dentro del período de gracia es consistente con la definición para una calificación de 'RD', ya que la compañía ha experimentado un incumplimiento de pago no subsanado de una obligación financiera importante, pero aún no ha entrado en procedimientos de quiebra, administración judicial, liquidación, u otros procedimientos formales de liquidación, y no ha dejado de funcionar de otra manera.

Evergrande ha reconocido que no existen garantías de que pueda disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones financieras. "A la luz del estado actual de liquidez del grupo, no hay garantía de que este cuente con fondos suficientes para continuar desempeñando sus obligaciones financieras", admitió Evergrande en un comunicado publicado a principios de mes.

Desde el pasado mes de septiembre, la compañía china ha estado revisando su estructura de capital y s posición de liquidez con la ayuda de sus asesores financieros y legales, evaluando todas las opciones estratégicas disponibles, y manteniendo un diálogo permanente con sus acreedores.

En este sentido, la empresa señaló que está adoptando una visión integral al evaluar su situación financiera, considerando los intereses de todas las partes interesadas, respetando los principios de equidad y legalidad, y anunció que planea comprometerse activamente con los acreedores extraterritoriales para "formular un plan de reestructuración viable de la deuda extraterritorial de la compañía para el beneficio de todas las partes interesadas".