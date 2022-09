Chiqui desvela que tiene una amistad muy sincera con Isabel Pantoja

MADRID, 24 (CHANCE)

Hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos con Chiqui, uno de los rostros conocidos de televisión de hace años que hizo de su vida un espectáculo en la pantalla. Ahora, más tranquila y alejada del que un día fue su marido, nos ha traído una información que nos ha dejado sorprendidos. Parece ser que tiene muy buena relación con Isabel Pantoja y sabe, a ciencia cierta, que todo lo que ha contado su hijo en los platós es mentira.

Chiqui desvela que Kiko Rivera podría haber dado información falsa sobre Isabel Pantoja: "Kiko Rivera, no mientas tanto que tu madre está ahí al pie del cañón". La colaboradora nos ha asegura que la tonadillera siempre ha estado apoyando a su familia cuando ha sido necesario: "cuando ha tenido que estar, ha estado, nada más".

Y es que Chiqui tiene muy buena relación con ella, algo que nadie sabía y que nos ha dejado sorprendidos: "claro que me llevo bien, fenomenal" y añadía "se porta súper bien conmigo". Además, nos ha desvelado que se encuentra feliz dentro de la situación familiar que está viviendo: "a ver, feliz como una perdiz tampoco pero feliz".

Desde que se distanciase de la televisión, Chiqui se ha centrado en cuidar a su hija y a sus padres: "va todo fenomenal, estoy ejerciendo de mamá, cuidando a mis padres". Todavía no ha encontrado al amor de su vida y nos deja caer que entre sus pretendientes ha habido rostros conocidos de la televisión: "no, yo no tengo amor todavía, siempre me rompen el corazón. Solo tengo sapos, a ver si viene algún príncipe" y añade: "bueno, eso no se dice".