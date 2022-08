Los chiringuitos, galardonados con el premio extraordinario Alimentos de España 2021

El vino Ramón do Casar Nobre 2020, elegido mejor vino del año

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha otorgado el premio extraordinario Alimentos de España 2021 a la organización empresarial Hostelería de España y de forma particular a los chiringuitos, en reconocimiento a la singularidad de estos establecimientos, vinculados al turismo y que ofrecen una gastronomía variada y representativa del estilo de vida español.

En concreto, el jurado, ya que hay centenares de chiringuitos repartidos a lo largo de toda la costa española, ha personalizado este galardón en el establecimiento Ayo, de Nerja (Málaga), que en sus 54 años de trayectoria se ha convertido en una referencia para Andalucía, España y Europa.

Con este premio se quiere reconocer el importante papel que todos los establecimientos de hostelería han tenido durante la pandemia y su presencia permanente en un estilo de vida vinculado a la dieta mediterránea, que permite disfrutar y compartir los alimentos de España

Por su parte, Hostelería de España, fundada en 1977, representa a más de 315.000 establecimientos. De todos ellos, los restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a casi 1,3 millones de personas y tienen una facturación cercana a 99.000 millones de euros, lo que se traduce en una aportación del 4,9% al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Los premios Alimentos de España reconocen la labor desarrollada por empresas y profesionales que se han distinguido por producir, ofrecer y divulgar los alimentos de calidad españoles y han contribuido al desarrollo del sector alimentario de forma sostenible y eficiente.

De esta forma, en la trigesimocuarta edición, los galardones en las diferentes modalidades han recaído en Agropal Sociedad Cooperativa Limitada, de Palencia, que se hace con el de Industria Alimentaria, mientras que el premio a la Producción Ecológica es para Suerte Ampanera, de Colmenar Viejo (Madrid), empresa con una trayectoria de 25 años en la elaboración de productos lácteos de gran calidad organoléptica, muy reconocida y premiada.

Aceites García de la Cruz, de Madridejos (Toledo), se ha hecho con el galardón en la categoría de Internacionalización Alimentaria. Una empresa de carácter familiar con 150 años de historia, cuyos productos están presentes en más de 40 países de los cinco continentes y que actualmente ha abierto una filial en Estados Unidos que cuenta con una oficina en Nueva York y otra en Oregón.

Por su parte, Noray Seafood, de Medina del Campo (Valladolid) se ha obtenido el galardón en la categoría de Producción de la Pesca y de la Acuicultura. El jurado ha destacado su carácter innovador acreditado por la producción de una especie marina como es el langostino en plena meseta castellana, a más de 300 kilómetros de la costa.

Esta empresa, que cuenta con una trayectoria de 13 años, utiliza un sistema sostenible y eficiente de producción bajo techo, primero en el mundo para la cría de langostino blanco, que genera pocos residuos, algo especialmente difícil en acuicultura.

Por su parte, el restaurante El Olivar, de Moratalla (Murcia) ha obtenido el galardón en la categoría de restauración, mientras que el premio a los medios de comunicación ha recaído en Adoración Fernández Armero y Enrique Jacinto Trenado por el programa 'En Clave Turismo', que emite Radio Exterior de España.

MEJOR VINO Y JAMÓN DEL AÑO

Junto al fallo de los premios Alimentos de España 2021, el Ministerio de Agricultura ha concedido también los galardones Alimentos de España al mejor vino 2022 y Alimentos de España al mejor jamón 2022, que se convocan de manera independiente.

De esta forma, el premio al mejor vino ha sido para Ramón do Casar Nobre 2020, de la Denominación de Origen Ribeiro, de Ramón do Casar, de Castrelo do Miño (Ourense).

Mientras que el galardón al mejor jamón cumple su cuarta edición con el objetivo de promocionar el jamón de calidad y mejorar su imagen y posición en los mercados. El premio al mejor bellota ibérico ha sido para Aljomar, presentado por Jamones Aljomar de Guijuelo (Salamanca).

En la modalidad de jamón serrano ha recaído en Jamón Serrano 24 - Monte Nevado, presentado por Industrias Cárnicas El Rasillo, de El Rasillo de Cameros (La Rioja), de la ETG Jamón Serrano.