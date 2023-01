Chivite aspira a volver a liderar el Gobierno de Navarra con "más fuerza" para "no depender de otros apoyos"

Dice a Esparza que "si no se ve capaz de ganar las elecciones y llegar a acuerdos", debería "plantearse" si se presenta

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria general y candidata del PSN a la presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que su objetivo en las próximas elecciones de mayo es "volver a ser presidenta" del Gobierno foral, revalidando el ejecutivo con "más fuerza" para "no tener que depender de otros apoyos". Por ello, ha pedido "más votos" para "avanzar en una Navarra más próspera".

Al presidente de UPN, Javier Esparza, le ha dicho que "si no se ve capaz de ganar las elecciones y llegar a acuerdos parlamentarios que le den la mayoría de la Cámara y piensa en otros métodos para sus aspiraciones, dándose por perdedor o incapaz de llegar a acuerdos, igual debería plantearse si se presenta a las elecciones". "Es poco entendible que algunos quieran ser presidente, no desde el respeto a la voluntad popular sino desde pactos en despachos. Que el señor Esparza no sueñe con algo así porque la apuesta del PSN es progreso e izquierda desde la centralidad política", ha subrayado.

Así lo ha destacado en una rueda de prensa, celebrada este sábado en la sede de su partido, y en la que ha destacado los resultados de una encuesta interna del PSN que da 14 escaños a UPN, 13 a los socialistas, 8 a EH Bildu, 7 a Geroa Bai, 4 a Contigo Navarra y 4 a PP. Un sondeo que sitúa al PSN, con un 25,4%, como el partido "más preparado" para liderar el Gobierno foral y el que cuenta con "más confianza de la ciudadanía".

En el inicio de un año preelectoral, ha insistido en que el objetivo es "afianzar y hacer crecer el proyecto del PSN" para "continuar liderando un gobierno progresista con más apoyo ciudadano" y "con propuestas de calado social".

Chivite ha criticado que la política "no está siendo bien valorada porque hay quien se empeña en desprestigiarla y poner el foco en la bronca y no en las propuestas que solucionan los problemas que tiene la ciudadanía" y ha esperado que "algunos aprendan que por ese camino todos perdemos" y que la próxima legislatura "sea la del consenso y la serenidad, con otro tono y otras maneras de hacer política".

María Chivite ha afirmado que el PSN tiene un "proyecto para el conjunto de Navarra, viva donde viva y se sienta como se sienta" en el que "cabemos todos". Ha señalado que hay "muchas cosas por hacer y mejorar" pero "vamos por el buen camino".

Así, ha destacado que sus prioridades pasan por la "mejora del sistema sanitario", "recuperar la fortaleza de la Atención Primaria y aminorar las listas de espera"; las ayudas a la vivienda y el impulso del parque público; así como las políticas contra al violencia machista ante un comienzo de año con datos "dramáticos".

En este sentido, ha incidido en la importancia de la educación y ha afirmado que "cuando escucho a la derecha cuestionar Skolae entiendo algunos motivos por los que esta sociedad no avanza". A ello ha sumado la "institucionalización del discurso negacionista de la violencia machista o pasos atrás en derechos de las mujeres" como en Castilla y León. Por ello, ha apostado por un "consenso social y político que suponga disponer de todos los recursos para educar el igualdad, prevenir, condenar a los maltratadores y proteger a las víctimas".

María Chivite también ha puesto en valor los "avances" en autogobierno en esta legislatura "desde la lealtad y el diálogo". Ha asegurado que el "mantra del foralismo vinculado a la derecha regionalista murió porque los hechos han demostrado que sólo con gobiernos liderados por socialistas se ha avanzado de verdad en autogobierno" con tres nuevas competencias cuando finalice la legislatura.

Otro "mantra desmentido" ha sido el de la gestión económica que, "a pesar de la pandemia y la guerra en Ucrania, Navarra sigue siendo la comunidad con mayor calidad de vida, menores tasa de pobreza, récord de afiliación a la Seguridad Social", mientras "sigue creciendo a la vez que reduce su deuda". "Demostramos que se puede hacer política de cobertura social a la vez que crecemos y somos competitivos", no por "tener bajos impuestos sino por tener el mejor y mayor talento", ha resaltado Chivite, que ha defendido un "modelo de crecimiento justo y responsabilidad compartida".

"La gestión nos avala y la ciudadanía así lo está percibiendo y así lo indica", ha afirmado la candidata del PSN, que ha asegurado que la actual legislatura "con sus dificultades" deja un "buen balance". Por ello, ha esperado que el PSN "siga creciendo en apoyo social y vuelva a liderar el Gobierno". En este sentido, ha señalado que el partido tiene "prácticamente terminado" el borrador de su programa electoral. "Nos vamos a presentar con nuestras siglas y tenemos los principales candidatos en marcha", ha destacado.

María Chivite ha puesto en valor, también, el "diálogo sincero y honesto" que "nos ha permitido aprobar cuatro presupuestos con minoría parlamentaria". Igualmente, ha resaltado el "compromiso del Gobierno de España con Navarra, con una interlocución leal que nos ha permitido avanzar más que nunca en autogobierno o en inversiones como el TAP", donde "dos de cada tres euros se han invertido en esta legislatura".