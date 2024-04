Chivite atribuye a cuestiones de agenda su ausencia en el Senado y a la "utilización de instituciones" por parte del PP

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que no ha asistido a la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada este lunes por el PP en el Senado para hablar sobre el contenido autonómico de la amnistía porque "tenía agenda" y porque no va a "entrar en los juegos de utilización de instituciones del Estado para un beneficio político del Partido Popular".

Según ha explicado este lunes, al ser preguntada por los medios de comunicación durante un acto institucional celebrado en Pamplona junto con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el caso de las comparecencias en el Parlamento de Navarra "nos ponemos en contacto y nos coordinamos para cerrar agendas", algo que no ocurre en el caso del Senado, "que te manda una fecha y te tienes que adaptar".

"Yo tenía ya la agenda con la ministra para el día de hoy, cerrada desde hace ya bastante tiempo, y esta era la cuestión principal. Pero también, desde luego, esta presidenta no va a entrar en los juegos de utilización de instituciones del Estado para un beneficio político del Partido Popular, que es lo que está pasando con el Senado y con las comparecencias de los distintos presidentes en el Senado, bajo mi punto de vista", ha apuntado.

Preguntada por la posición del resto de presidentes autonómicos socialistas que tampoco han acudido al Senado, Chivite ha indicado que "esta es una decisión que he tomado yo, en coordinación con mi agenda y, desde luego, como posición política".

Sobre si teme un posible retraso de la ley, Chivite ha señalado que "eso será decisión de las mayorías del Senado", y ha incidido en criticar "una instrumentalización política de una institución del Estado, que nos representa a todos, para un juego político que se está haciendo por parte del Partido Popular con la ley de amnistía".

SOBRE EL RELEVO EN UPN

Por otro lado, preguntada por el futuro relevo en la presidencia de UPN, Chivite ha apuntado que "yo no me voy a meter en las decisiones políticas de otros partidos porque, desde luego, no me corresponde". "Solo me queda, por supuesto, como institución, respetar", ha dicho, tras destacar que "la mejora de la interlocución con uno de los principales partidos políticos de esta Comunidad" es "deseable por parte de este Gobierno y personalmente de la presidenta del Gobierno".