Chivite avanza que se mantendrá el confinamiento perimetral de Navarra durante el puente foral

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha adelantado que se mantendrá el cierre perimetral de la Comunidad foral durante el periodo de puentes festivos que comienza el 29 de noviembre, con la festividad de San Saturnino en Pamplona, y que incluye el 3 de diciembre, Día de Navarra, además de los festivos nacionales del 6 y el 8 de diciembre.

"No debemos confiarnos, no podríamos confiarnos en levantar las restricciones en ese puente tan largo que viene ahora y que luego llegáramos a las Navidades con unas cifras que crecieran, porque nos podrían suponer después de Navidades un incremento sustancial que no queremos que vuelva a suceder", ha indicado Chivite en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

Respecto a las restricciones al sector hostelero, la jefa del Ejecutivo ha apuntado que esta misma mañana se celebra una reunión con sus representantes y que se les transmitirá en primer lugar a ellos "las medidas que queremos seguir manteniendo a la vez que les adelantamos las ayudas que va a haber este mismo ejercicio presupuestario".

La jefa del Ejecutivo se ha mostrado "muy prudente" sobre la evolución de los datos en Navarra. "Es verdad que hemos conseguido doblegar esa famosa curva. Estamos bajando de manera continua desde hace ya dos semanas el número de casos positivos, pero hay que ser muy prudentes, porque además nos llegan ahora en Navarra esos puentes de diciembre que son muy largos y no queremos confiarnos, hay que seguir la tensión", ha indicado.

Así, ha señalado que "queremos abrir la mano poco a poco para no tener que dar un paso atrás". "En la desescalada de la primera ola nos dimos cuenta, quizás más tarde, que a lo mejor se hizo demasiado rápido y por eso vamos a afrontar la desescalda de la segunda ola de manera más prudente, porque no queremos tener que volver a dar pasos atrás. Las prisas en este caso no son buenas, por tanto, prudencia y paciencia para volver a esa cierta normalidad", ha indicado.

NAVIDAD SIN CENAS DE MUCHAS PERSONAS PERO QUIZÁS CON NO CONVIVIENTES

En cuanto a cómo será la celebración de las Navidades, María Chivite ha indicado que "tenemos que ver con qué datos llegamos, es verdad que nuestra idea es poder abrir la mano en el medio plazo, pero desde luego no vamos a tener unas Navidades de comidas o cenas con muchas personas". "Quizás no podamos estar con toda nuestra familia al completo, pero sí que procuraremos abrir la mano en lo que tiene que ver con los no convivientes", ha explicado.

La norma vigente no permite la presencia de no convivientes en un mismo domicilio, ante lo que ha señalado que "procuraremos que eso pueda superarse y que pueda haber más personas, o a lo mejor dos unidades familiares, pero esas cenas de 30 personas no van a ser posibles".

En cuanto a la situación hospitalaria, María Chivite ha señalado que la curva de los casos y la de los ingresos "pueden ser paralelas pero con un decalaje de al menos quince días". "Hasta mitades de la semana pasada no empezamos a tener un descenso de casos en UCI y sabemos que los ingresos en UCI tienen una estancia media de dos-tres semanas. Es verdad que la semana pasada ya se notó claramente lo que tiene que ver con las ocupaciones hospitalarias y a finales de semana con ocupaciones de UCI, pero aún así siguen en un momento de tensión bastante elevado. Aunque ya hemos empezado a tener más altas que ingresos, pero pocas, esperemos que esta semana siga doblegándose esa curva también de pacientes en UCI", ha indicado.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo se ha referido a la situación de la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, que se encuentra ingresada en la UCI por Covid-19. "Sigue en un estado complicado, aunque parece que su evolución va siendo buena", ha indicado, para expresar su "confianza" en los profesionales sanitarios.