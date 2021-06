Chivite destaca que "PSN ha dicho clarísimamente que no quiere valorar como mérito el euskera" en la zona no vascófona

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha subrayado este lunes que "el PSN ha dicho clarísimamente que no quiere valorar como mérito el euskera en la zona no vascófona atendiendo a la realidad sociolingüística y Geroa Bai sí quiere", tras lo que ha afirmado que "no va a haber un cambio de posiciones" en torno a las posturas de ambos partidos sobre el decreto que regulará los méritos para el acceso a la función pública.

No obstante, Chivite ha afirmado, en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Europa Press, que este es "sólo un punto" de discrepancia dentro de un decreto en el que "hay más elementos de acuerdo que de desacuerdo".

Además, "estamos poniendo el foco en una parte muy pequeña de lo que tiene que ver con política lingüística". "Política lingüística es educación, fomento del euskera en los medios, que Euskarabidea tenga recurso y ahí sí hay acuerdos", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de que la discrepancia en el decreto pueda llevar a sus socios a cuestionar la estabilidad del Gobierno, Chivite ha dicho que "no sé si harían una buena valoración cuando la valoración del funcionamiento del Gobierno en su conjunto por mi parte es muy positiva". "Hay un punto muy concreto, pequeño, en el que no hay acuerdo", ha dicho, para afirmar que "sin duda" el Gobierno es estable para acabar la legislatura y su apuesta en ese sentido es "clarísima".