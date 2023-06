Chivite espera que la "generosidad" de PSOE con Geroa Bai sea "recíproca" y apuesta por acordar "lo antes posible"

La socialista se reunirá con el presidente de UPN, Javier Esparza, después de que el regionalista le emplazase a un encuentro

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno foral en funciones y candidata del PSN a la reelección, María Chivite, ha considerado que la "generosidad" mostrada por los socialistas al ceder la Presidencia del Parlamento de Navarra a Geroa Bai "debe ser recíproca".

Además, Chivite ha defendido que "sería deseable tener un acuerdo de Gobierno lo antes posible, pero también es importante tener un buen acuerdo de Gobierno en el que todos los socios nos podamos sentir cómodos".

Así lo ha indicado este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión mantenida con una representación de Geroa Bai encabezada por su candidata, Uxue Barkos, en el marco de las negociaciones iniciadas el pasado jueves para la conformación de un nuevo Ejecutivo.

"Nos hemos emplazado a próximas reuniones, a las que no hemos puesto fecha, pero entendemos que esa generosidad, si queremos avanzar y llegar a un acuerdo, es una cuestión que debe ser recíproca, reconociendo también el papel, el peso y el apoyo ciudadano que las dos formaciones políticas hemos tenido en este resultado electoral el pasado mayo", ha subrayado.

Según ha explicado, "la primera parte era acordar lo que tiene que ver con los órganos de decisión de este Parlamento, cuya conformación va a ser el próximo viernes 16". "El secretario de Organización -Ramón Alzórriz- trasladó que el Partido Socialista va a ser generoso de cara a llegar a un acuerdo y, por lo tanto, les hemos trasladado que el PSOE cede a la Presidencia del Parlamento a Geroa Bai, en aras a llegar a un acuerdo y avanzar en la consecución de ese acuerdo", ha dicho.

Preguntada sobre si en la reunión se ha tratado la conformación del Gobierno, Chivite ha respondido que "por ahora" lo que han avanzado es el tema de la Presidencia del Parlamento. "Hoy hemos avanzado, nos hemos emplazado a las siguientes reuniones para seguir avanzando. Yo creo que sería deseable tener un acuerdo de Gobierno lo antes posible, pero también es importante tener un buen acuerdo de Gobierno en el que todos los socios nos podamos sentir cómodos", ha apuntado.

En respuesta a los periodistas sobre si tiene previsto reunirse con EH Bildu, Chivite ha asegurado que "para la conformación del Gobierno" no tiene previsto reunirse y que "el PSN, con los únicos que va a cerrar un acuerdo es con Geroa Bai y con Contigo-Zurekin, con nadie más". "Mi petición ha sido para con los actuales socios de Gobierno", ha dicho.

Ha considerado Chivite que la posible "exigencia" que puedan mostrar cada uno de los partidos "tiene que venir avalada por el apoyo ciudadano que cada una de las formaciones políticas hemos tenido". "El Partido Socialista ha sabido ser generoso pero lo que queremos es avanzar en un acuerdo", ha remarcado.

ESTE JUEVES, REUNIÓN CON JAVIER ESPARZA

Por otro lado, ha afirmado que el presidente de UPN y candidato a la Presidencia de Navarra, Javier Esparza, le llamó para concertar una reunión que tendrá lugar el jueves a las 9 de la mañana en el Parlamento de Navarra. En relación con qué espera de ese encuentro, Chivite ha respondido que está abierta "a hablar con todo el mundo, pero con las cosas muy claras".

"Lo hemos dicho en campaña, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quién queremos hacerlo. Esa es la disposición que yo le voy a trasladar al señor Esparza. Yo quiero liderar un Gobierno con mis actuales socios de Gobierno. Y como él fue el que me llamó, a ver lo que me traslada. Yo no tengo ningún problema con hablar con el señor Esparza, por lo tanto, me llamó y yo en disposición de hablar, sin problemas, pero sabiendo claramente lo que yo le voy a trasladar. Lo que no sé es lo que nos va a trasladar a nosotros", ha apuntado.

Respecto al Ayuntamiento de Pamplona, Chivite ha indicado que el PSN "ha abierto una tercera vía" y "veremos a ver cómo avanza esa cuestión", y en relación a otros Ayuntamientos como el de San Adrián, en el que el PSN ofreció al PPN compartir la Alcaldía dos años cada uno, ha contestado que "esos son los movimientos que está haciendo el actual alcalde de San Adrián" porque en la localidad "no están nuestros socios de Gobierno". "Nosotros queremos conformar Gobierno con nuestros socios de Gobierno, cuestión que no está presente en San Adrián: no hay Contigo-Zurekin, no hay Geroa Bai y, efectivamente, fuimos el partido más votado", ha dicho.