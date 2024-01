Chivite promociona la "forma de vida" de Navarra e invita a los turistas a sentirse navarros por unos días

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado en el acto institucional del Día de Navarra en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), donde ha promocionado la "forma de vida" de los ciudadanos de la región y ha invitado a los visitantes que acudan a la Comunidad a sentirse navarros por unos días.

Así lo ha expuesto María Chivite en su intervención en este acto institucional del Día de Navarra en Fitur, que se celebra esta semana en Ifema Madrid, donde ha puesto en valor la comunidad que viven todos los días las navarras y los navarros.

"No es nada fácil destacar porque todos traen lo mejor de sí mismos, pasajes, captar la atención del turista cada vez es más complicado, pero después de ver el vídeo me he dado cuenta de que estamos invitando a nuestros vistantes a quese sientan navarros durante unos días, a vivir la navarra que vivimos todos los días las navarras y los navarros, lo maravilloso es que estamos promocionando nuestra forma de vida", ha proclamado.

En este contexto, Chivite ha puesto el símil de cuando un amigo te invita a pasar un fin de semana en su casa, añadiendo que en Navarra encontrarán "un bosque de cuento o un desierto de película, un concierto o bailar en la calle", reivindicando también la gastronomía de autor.

Al hilo, ha destacado que la pandemia parece que ha cambiado en reducir el afán por poseer y centrarse más en disfrutar. Desde aquí ha defendido el récord de visitantes durante el año pasado y ha apostado por seguir potenciando la "marca Navarra".