Chivite quiere repetir como presidenta sin depender de más partidos que los que forman ahora Gobierno

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que tras las próximas elecciones quiere "fortalecer" su Presidencia y su Gobierno y "no depender de otros apoyos más allá de las formaciones que estamos en el Gobierno".

"El objetivo que tenemos es que el Gobierno siga con más apoyo social y será la propia ciudadanía navarra quien determine la presencia de cada formación en esta Cámara", ha dicho.

La presidenta se ha pronunciado en estos términos después de que el parlamentario de Navarra Suma y coordinador de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, le haya preguntado si estaría dispuesta a ser presidenta tras las elecciones con los votos favorables de EH Bildu.

Pérez-Nievas ha considerado que la respuesta de Chivite "trata de confundir a la opinión pública" y ha señalado además que "es un argumento falso, porque los números no le van a dar esta vez si no cuenta con el voto favorable de EH Bildu, que estará en una posición mejor que la que tiene ahora gracias a su blanqueamiento".

El parlamentario de Navarra Suma ha señalado que "hace 25 años ETA asesinó a un matrimonio, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer Ascensión García, porque descubrieron que él era concejal del PP y ella porque le acompañaba". "El asesino, José Luis Barrios, estuvo sentado en este Parlamento de Navarra, vino a este Parlamento de Navarra a recibir su acreditación, nos humilló a todos los navarros. Cuando vino, fue recibido y jaleado por parlamentarios de lo que se denominaba EH (Euskal Herritarrok), que ahora es el EH de EH Bildu. Esas personas van a decidir este año 2023 si usted es presidenta o no lo es", ha dicho.

Tras ello, ha exigido a Chivite que "manifieste claramente que esta formación, mientras no haga condena expresa, clara y contundente de lo que fue ETA, no podrá considerase un partido con el que hacer política con normalidad y menos que usted vaya a ser presidenta porque ellos le puedan votar a favor".

Pérez-Nievas ha asegurado que "hace once años no acabó ETA, sigue aquí sentada en este Parlamento, porque hay gente dispuesta a mantener principios de ETA en este Parlamento sin condenarla". "Mi obligación como navarro es preguntarle si está dispuesta a aceptar sus votos para seguir siendo presidenta", ha añadido.

La jefa del Ejecutivo ha acusado al parlamentario de Navarra Suma de "instrumentalizar el dolor de las familias de la víctimas de ETA para tener cierto protagonismo político, porque no hay nada peor en política que la irrelevancia en la que está su partido" y ha considerado que Pérez-Nievas está en "una actuación desesperada".

Chivite ha defendido que el Gobierno foral ha trabajado "de manera ardua, exquisita y comprometida con las víctimas del terrorismo" y ha considerado que Navarra Suma "no mira al futuro, no trabaja y no quiere la convivencia en la Comunidad, porque no apoyaron el Plan de Convivencia".

La presidenta del Gobierno foral ha afirmado que "la representación en la Cámara la define la ciudadanía y la legitimidad la decide la ciudadanía". Tras ello, ha considerado que Pérez-Nievas "está muy alejado de las preocupaciones de la ciudadanía navarra y ese alejamiento le hará que no esté presente aquí en la próxima legislatura".