Chivite traslada al presidente del Parlamento su "firme voluntad" de presentarse a la investidura

Ha señalado que se está "empeñando" en tener "más votos a favor que en contra"

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno foral en funciones y candidata del PSN a la reelección, María Chivite, ha trasladado este miércoles al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, su "firme voluntad" de presentarse a una investidura para ser presidenta del Ejecutivo, aunque ha señalado que "no se dan en este momento las condiciones para hacerlo" ya que están "negociando un acuerdo de Gobierno" entre PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra.

Así lo ha manifestado Chivite a los medios de comunicación tras reunirse, acompañada por el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, con el presidente del Parlamento, Unai Hualde, dentro de la ronda de contactos con los partidos políticos para decidir si se propone un debate de investidura. La candidata socialista ha indicado que su voluntad es presentar la candidatura "cuando se den las condiciones para hacerlo" y ha afirmado que se está "empeñando" en tener "más votos a favor que en contra".

Sobre la necesidad de conseguir la abstención de EH Bildu en un proceso de investidura, Chivite ha señalado que "estamos centrados en conseguir un acuerdo de gobierno, en el programa, y a EH Bildu le hemos trasladado que no queremos un acuerdo de gobierno con ellos". "Está todo dicho", ha afirmado, para insistir en que "el proceso de investidura será cuando haya más votos a favor que en contra, en ello estoy centrada".

En este sentido, la candidata socialista ha manifestado que "nos estamos empeñando en conseguir los 21 votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra". "Yo me voy a asegurar que tengo más votos a favor que la primera fuerza política de esta Comunidad que no los tiene y ni siquiera se ha esforzado en reunirse con el resto de formaciones para conseguirlos", ha dicho, para afirmar que "si no tiene peso, fuerza ni suma escaños, que no impida que la legislatura comience".

Chivite ha explicado que "como candidata del PSN voy a defender siempre un acuerdo de progreso" y ha añadido que "en el contexto político en el que estamos viviendo en España donde se están constituyendo gobiernos de derecha, más que nunca comprometo para conseguir un buen acuerdo de progreso para avanzar en los derechos de la ciudadanía".

"Si sigo de presidenta, Navarra no dará pasos atrás en lo que tantos años nos ha costado conseguir. Tenemos que anteponer siempre lo que nos une a las diferencias", ha dicho, para indicar que "ya estamos viendo lo que están retrocediendo en otras CCAA gobernadas por el PP y Vox y en ese contexto se encuentra UPN, que ha conseguido la Alcaldía de San Adrián con el voto de Vox".

Chivite ha trasladado a Hualde que "el PSN va a darlo todo, no a cualquier precio, para construir un gobierno de progreso". "Quiero ser la presidenta de todos los navarros, que Navarra sea un referente en derechos de la ciudadanía y en convivencia y cohesión social", ha expuesto.

En cuanto a la preocupación de Geroa Bai por la "falta de concreción" de las propuestas del PSN, Chivite ha dicho que las reuniones son para concretar el programa. "Hay una propuesta del PSN, de Contigo-Zurekin y de Geroa Bai y nos vamos a volver a reunir el viernes para avanzar y concretar programa", ha dicho.

María Chivite ha trasladado además a la coalición nacionalista que "el hecho de que yo no vaya a las reuniones es porque hay modelos y modelos de liderazgo y yo ejerzo un liderazgo compartido". "Estamos hablando de programas, no es un programa de María Chivite, sino del PSN, no es una cuestión personalista, sino de posiciones políticas de partidos políticos", ha defendido.

Y en cuanto a la crítica de Geroa Bai de que la presidenta ha marcado la fecha de las elecciones del 23 de julio para no alcanzar antes el acuerdo de gobierno, la dirigente del PSN ha sido tajante al afirmar que "en ningún momento el PSN ha dicho eso, nunca". "En 2019 no hubo elecciones generales y la investidura fue el 6 de agosto", ha dicho, para incidir en que "el PSN no ha puesto ninguna fecha". "La ciudadanía navarra no entendería que no hubiera acuerdo y por tanto el PSN se va a esforzar mucho en que se concrete", ha aseverado.

Finalmente, sobre el peso de cada fuerza política en el futuro Gobierno, Chivite ha señalado que "la representación de cada una de las formaciones las ha marcado la ciudadanía".