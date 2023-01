El chófer de Teresa Campos, Gustavo, nervioso y pendiente de su móvil tras las durísimas acusaciones de Kiko Hernández

MADRID, 19 (CHANCE)

A pesar de que en los últimos días Terelu Campos y Carmen Borrego han dado la cara públicamente por él y han demostrado que no dan crédito a las acusaciones de 'topo' y de 'traidor', Gustavo Guillermo sigue en el punto de mira. Este miércoles Kiko Hernández reaparecía en 'Sálvame' y, lejos de dar un paso atrás, se reafirmaba en que el chófer de María Teresa Campos ha traicionado a la veterana presentadora grabando decenas de horas de conversaciones de carácter privado.

"No conoce la palabra lealtad. Si veo que no se comporta bien con mi amiga, que es María Teresa, tengo que denunciarlo. El topo es Gustavo y no voy a permitir que señalen a otra persona" aseguraba el colaborador, anunciando que será este jueves cuando se confirme la existencia de unas grabaciones que pondrían en una posición muy delicada al fiel escudero de la familia Campos.

Mientras llega ese momento, Gustavo intenta continuar con su vida y este jueves le hemos visto intentando despejarse en una cafetería cercana al domicilio de la malagueña. Solo, muy serio y con aspecto nervioso, el presunto 'topo' no se ha despegado de su teléfono móvil y las cámaras de Europa Press le han grabado manteniendo una conversación telefónica durante varios minutos.

A pesar de no quitarse en ningún momento las gafas de sol para intentar pasar desapercibido, la tensión se adivina en el rostro del chófer, preocupado por las pruebas que Kiko Hernández pueda mostrar sobre su supuesta traición a María Teresa, que en los últimos tiempos ha experimentado un bajón importante en su estado de salud.

"No voy a crear un cisma con mi familia. Es el momento de estar unidos. Si ponemos una balanza y está por encima mi madre. Si la decisión pasa por hacer daño a mi madre, no se va a tomar, salga lo que salga sobre Gustavo, aunque tendríamos que hablar muy seriamente con él si esto ocurre" aseguraba Carmen Borrego tras las durísimas acusaciones de Kiko Hernández.

¿Qué pasará si finalmente se demuestra que Gustavo grabó y traicionó a Teresa, que confía ciegamente en él? En unas horas lo descubriremos, pero mientras tanto el chófer no puede ocultar su nerviosismo y su preocupación por lo que puedan revelar en 'Sálvame'.