Christian Gálvez, un chófer de excepción para Patricia Pardo

MADRID, 4 (CHANCE)

Si hay una pareja que nos enternezca especialmente y nos haga creer a pies juntillas en el amor esa es la de Patricia Pardo y Christian Gálvez. A pesar de que los inicios de su relación estuvieron marcados por la polémica - por la reciente separación del presentador y Almudena Cid - poco a poco se han encargado de demostrar, con sus actos, que lo suyo "eran rosas" y, que, como ambos afirmaron cuando salió a la luz su romance, éstas "florecerían".

Viviendo su amor alejados del foco mediático, Patricia y Christian consolidan su noviazgo a pasos agigantados y, demostrando lo enamorado que está de la periodista dos meses después de confirmar su relación, el presentador le dedicaba una (nueva, ya que no es la primera) declaración de amor - coincidiendo con el día de la Madre - a través del programa de radio que presenta en Cadena 100.

"La vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida. Ella es fuerte. Ella es guerra. Ella es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino. Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí. Ojalá siga dando 'pasiños' a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza. No dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero. Y es que, jo, que te incluya en una familia que no es la tuya, vale oro. Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hasta en mi piel" confesaba Christian, dedicando esta preciosa felicitación a Patricia por el Día de la Madre, dejando entrever que se podría haber hecho algún tatuaje en honor a su novia.

Dos días después de esta declaración de amor que nos ha dejado literalmente boquiabiertos - y que refleja hasta qué punto el presentador está enamorado de la gallega - Christian ha demostrado una vez más lo pendiente que está de su pareja, acudiendo a recogerla a las puertas de Mediaset y convertido en el chófer con el que todas soñamos. El momento, en el siguiente vídeo: