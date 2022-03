Christian Gálvez y Patricia Pardo, juntos de nuevo ¡y de la mano!

MADRID, 16 (CHANCE)

El pasado fin de semana Christian Gálvez y Patricia Pardo oficializaban su relación saliendo a comer a un conocido restaurante en Madrid y mostrándose ante los medios de comunicación como una pareja de lo más unida. Juntos, paseaban cogidos de la mano por las calles hasta llegar al lugar donde disfrutarían de una preciosa velada... y lo cierto es que en las imágenes podíamos ver el gran cariño que hay entre ambos, pero sobre todo lo ilusionados que se encuentran.

Este miércoles, la imagen se ha repetido. Los dos tortolitos se han dejado ver por las calles de Madrid cogidos de la mano y acudiendo a un restaurante después de la jornada laboral de la presentadora. No cabe duda de que se han convertido en inseparables y que exprimen al máximo todo el tiempo que tienen para verse y disfrutar de su amor.

Después de confirmar su noviazgo públicamente vimos como Christian Gálvez no dejaba de acudir a casa de la presentadora para estar al lado de su nuevo amor... pero eso ha durado una semana, ya que ahora parece que no están dispuestos a estar encerrados en casa porque ya no hay nada que ocultar.

A la salida del restaurante podemos ver como Patricia y Christian salen acompañados por un tertuliano de 'El programa de Ana Rosa'... demostrando así que el que fuera presentador de televisión está de lo más introducido en el círculo profesional y social de su chica.

Christian Gálvez se deshacía en halagos hablando de Patricia hace dos semanas en CADENA 100 con un discurso que dejaba a todos los oyentes sorprendidos porque se trataba de una declaración de amor bestial. Desde entonces, el amor entre ambos solamente ha crecido y es que una vez pasado la prueba de hacerlo público, ya solo les queda asentar las bases de la relación y 'seguir regando esas rosas para que florezcan'.