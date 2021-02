Christofer, con su inseparable Fani Carbajo, recibe el alta tras su operación de urgencia

MADRID, 2 (CHANCE)

Fani Carbajo desvelaba muy preocupada el pasado jueves su ausencia en redes sociales se debía a que Christofer estaba ingresado en el hospital y que, a causa de una muela del juicio infectada, debería pasar por quirófano. Un susto importante que los exconcursantes de "La isla de las tentaciones", todavía con el miedo en el cuerpo - nos cuentan tra la operación de urgencia a la que fue sometido el madrileño.

- CHANCE: Muy buenas chicos que tal.

- CHRISTOFER: Mejor, mejor, ha ido todo muy bien, ahora solo queda recuperarme. Muy contento. La muela del juicio se me complicó y se me infectó un poco.

- FANI: Un poco, se le puso la cara y el cuello, se le puso todo morado, se le bajó al pecho... bueno.

- CH: Al final una intervención de urgencia.

- FANI: Tuvimos que venir aquí de urgencia, se quedó ingresado y a quirófano. Yo tengo que agradecer al hospital que se han portado muy bien.

- CH: La intervención un éxito.

- CHRISTOFER: Ha sido muy cortita, me han abierto, me han limpiado todo y ahora a casa y con el tratamiento que me han mandado. Ahora a dieta, llevo desde el día 15 a dieta blanda, parece que estoy en Supervivientes.

- CH: Qué mejor enfermera que ella.

- FANI: No me he separado de él, ayer solo, hoy tenía el peque cole y ayer fue el único día que dormí sola en casa, no dormí, se me hace tan raro estar sin ti. Estaba fatal, fue horrible, cuando le vi la cara tan hinchada, con los ojos pequeños, yo estaba súper asustada. Gracias a Dios está bien.

- CH: Esto también os habrá unido más.

- FANI: Claro, nosotros ya estábamos bien pero sí. Yo en este caso cuidándole o como él me cuida, siempre hace que estemos un poquito más empalagosos.

- CH: Ha sido buena enfermera.

- CHRISTOFER: Sí, desde luego que sí.

- CH: Estáis pasando ahora por un buen momento.

- CHRISTOFER: Sí, ahora estamos muy bien, estamos en un punto muy bien los dos.

- CH: Profesionalmente también.

- FANI: Yo de momento no me puedo quejar, ahí sigo. Ojalá que siga. Ya tengo gente, tengo la maquinaria y lo único que me falta es buscar el local, es lo que más me está costando.

- CH: Comparan el equipo con Carla Barber, con un buen equipo.

- FANI: Sí, las personas que he contratado para que me ayuden a gestionarlo todo, yo no he estudiado nada de estética, yo pongo el dinero, la empresa, me voy a formar, pero no he estudiado una carrera. Yo he contratado a gente para que me ayuden, esa gente es la misma que le pusieron la maquinaria a Carla Barber, cuesta una pasta, pero son buenas máquinas. Si quiero que mi negocio funcione no puedo poner cualquier chorrada.

- CH: ¿Tiene que tener miedo Carla Barber?

- FANI: Tiene que andarse con ojo Carla Barber, sí. Ojalá, ojalá.

- CHRISTOFER: No me hagáis reír. Me duele muchísimo.

- CH: ¿Lo has pasado muy mal?

- CHRISTOFER: Sobre todo cuando me la quitaron, estos días que se me infectó, acabé en urgencias, tenía la lengua hinchada, me costaba mucho respirar, me asusté mucho.

- CH: Os dejamos, una pronta recuperación y a planear la boda para este año.

- FANI: Bueno, en ello estamos, no quiero decir nadar por si acaso.