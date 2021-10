Christofer se reencuentra con Fani en la hoguera de confrontación

MADRID, 6 (CHANCE)

"Pensaba que no venías" le decía Fani a Christofer cuando aparecía en la hoguera de la confrontación que ha pedido para hablar con él y decirle, antes de que lo viese, que se había sentado con Julián. El concursante solamente vio a su pareja tonteando con unos y otros, suficiente para él, ya que le pidió a la presentadora del programa que no le pusiera más imágenes porque su relación se había terminado ya.

"Yo no quiero estar contigo ya, ¿esto es lo que me querías decir?" le decía Christofer cuando, una vez sentado con ella en la hoguera, empezaba a ver los vídeos de su pareja divirtiéndose con los hombres de la casa sin pensar en ningún momento en él. Fani se intentaba explicar y le decía que se lo estaba pasando bien y que lo que no quería era sentirse cohibida, como se ha sentido todo este tiempo que ha estado saliendo con él.

"Si yo te he llamado ha sido por cosas que he hecho que me he arrepentido" le confesaba Fani a su todavía pareja, ya que todavía no había visto el famoso vídeo en el que sale ella en la piscina con Julián y... se deja llevar de tal manera, que se termina besando con su 'asunto pendiente'.

"Has venido aquí vendiéndome la moto de que ibas a ser otra y veo a la Fani de la otra vez, tonteando y sin ningún respeto" le decía Christofer al seguir viendo las imágenes en las que su pareja no se acordaba en ningún momento de él y se acercaba demasiado a Julián. Fani no podía evitar darle la razón a su novio y aseguraba que 'se puede malinterpretar lo que siento por él'.

"No te puedo mirar a la cara de la vergüenza que me das, cómo has hecho eso has venido aquí a hacer eso, la misma historia" le decía Christofer a Fani cuando veía como se pasaba el hielo con Julián, pero el enfado venía cuando veía el beso: "Que asco me das".

Fani intentaba explicarle a su pareja que no tiene ningún sentimiento hacia Julián y que: "A lo mejor tenía que pasar esto para tener los cojones de dejarte, porque nuestra relación no se acaba porque siempre vuelves". Y es que según la concursante sigue queriéndole, pero eso quizás no sea suficiente, ya que lo que ha hecho en la villa, lo ha hecho porque le apetecía en ese momento.

Christofer le aseguraba a Sandra Barneda que: "No me sale mirarle a la cara, son cosas muy serias, se ha reído de mí delante de toda España, esto son cuernos porque se está besando con una persona con el que lleva tonteando días y cuando el primer día le dije 'al final nos liamos'" y cada vez la discusión se iba elevando más de tono.

"Sí, es el hombre de mi vida, tal y como he estado estos días... no me esperaba echarle tanto de menos" le confesaba Fani a Sandra cuando le preguntaba si Christofer era el hombre de su vida, mientras que él se derrumbaba: "Me siento como una mierda, me da vergüenza".

La presentadora daba por terminada la hoguera de confrontación y Fani respondía que quería quedarse en el concurso para que él vea que esto no iba a volver a ocurrir, mientras que Christofer aseguraba al principio que no se quería quedar, finalmente terminaba decidiendo que continuaba en el reality, pero su relación con ella había terminado para siempre.