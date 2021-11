MADRID, 12 (CHANCE)

Memoria viva de nuestra música y autores de temas tan conocidos como 'Dame Veneno', 'Ay, ¡Qué dolor!', 'Carmen' o 'Me quedo contigo', Los Chunguitos se separan después de 45 años sobre los escenarios. Así lo ha anunciado por sorpresa José Salazar, explicando que su hermano Juan y él han decidido emprender caminos por separado y lanzar su carrera en solitario, desmintiendo que en su decisión haya pesado ningún desencuentro personal entre ellos.

"He sacado mi single en solitario, 'La vida te sorprende', y espero que a la gente le guste", nos contaba José Salazar en la presentación del nuevo libro de su amigo Pablo Carbonell, desvelando de manera totalmente inesperada su ruptura profesional con Juan y la disolución de Los Chunguitos.

"Son cosas que pasan en la vida, cosas normales, como han pasado en tantos grupos. Cada uno está por su lado, él canta por su lado y yo por el mío", ha explicado, matizando que a pesar de su separación y de lo que se pudiese pensar con esta sorprendente ruptura después de 45 años juntos, "no estamos peleados". "Esto es como un matrimonio, pero son cosas que pasan y hay que seguir adelante", ha añadido, dejando claro que "hay buen rollo, nos vemos, nos tomamos un café y no pasa nada" .

Insistiendo en que la separación ha sido 'de mutuo acuerdo y que "no hay ningún problema y no hemos peleado, pero ha sido una decisión de él y mía", José revela que cuenta con el total apoyo de su familia y, por el momento, no se plantean una vuelta: "Ahora cada uno por su lado, en solitario, hay que afrontar cómo son las cosas y así. Él hará sus cosas, grabará sus cosas, pero siempre será mi hermano".

"La vida es así y hay que aceptarla, como ha pasado con tantos grupos. Luego no sé si volverán o no, eso lo dirá la vida y el tiempo", confiesa el artista, sin cerrar la puerta a un posible regreso de Los Chunguitos en un futuro.

Ilusionado con su nueva carrera en solitario y sin miedo al fracaso, José lanza su primer single en 9 años, 'La vida te sorprende' y está seguro que de que va a gustar mucho. "Mi hermano Juan me ha dicho que es muy bonito, precioso", señala, confesando que aunque no se piden consejo porque "él cantará sus canciones y yo las mías", no ha habido ninguna pelea familiar en esta sorprendente separación: "la gente pensará lo que quiera pero yo y mi hermano nos vemos por la calle, en cualquier sitio y no hay problema, no hay problema ninguno, si hay que tomarnos un café o comer juntos, pues vamos juntos, no pasa nada".

¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!