Cifuentes descubre su retrato de expresidenta en Sol y recuerda sus tres "intensos" años al frente de Madrid

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha descubierto este jueves su retrato en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, que se une a la colección del de todos los exmandatarios regionales electos, y donde ha recordado sus tres "intensos" años al frente de la región.

Vestida de blanco y en la misma sala del edificio de la Puerta del Sol en la que dimitió el 25 de abril de 2018, Cifuentes ha recordado, ante la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que en este lugar fue "inmensamente feliz" y ha remarcado que vuelve "sin nostalgia pero con muchísimo orgullo y gratitud".

"Había venido un par de ocasiones pero no había subido a estas plantas en las que prácticamente viví durante tres años apasionantes", ha señalado junto al cuadro del pintor Rafael Cidoncha, al tiempo que ha reconocido que hubieron "cosas malas" pero "muchísimas más buenas". Para la exdirigente, fueron "tres años apasionantes y muy intensos" pero fueron "maravillosos".

Además, ha dado las gracias a Ayuso por "haber recogido el testigo" de lo que ella hizo en su día, por hacer que "Madrid sea cada vez una región más próspera, una región más libre", y por su "trabajo" y el de todo el equipo que consigue cada día que los madrileños estén "más orgullosos de serlo". "Muchas gracias Isabel de corazón", ha trasladado a continuación.

También ha tenido palabras de agradecimiento para su familia y el equipo que la acompaño al frente de la Presidencia autonómica, quienes trabajaron "dejándose la piel, codo con codo", y que hicieron posible "todo siguiera adelante". Consejeros, cargos de la Administración regional, diputados de la Asamblea, amigos y familiares han querido acompañarla en este día.

"TRABAJADORA, VALIENTE Y CONSTANTE", ALABA AYUSO

Por su parte, Ayuso ha puesto en valor el trabajo de Cifuentes y ha asegurado que es una de las mejores personas que ha conocido. Así, la ha calificado de "testaruda, alegre, graciosísima y profundamente detallista".

"Ya la estoy viendo tratando a todo el mundo por igual, desde la persona más conocida a la última que le escribía por Internet. Tengo recuerdos de ella sentada en una mesa del PP a altas horas de la noche cuando ya no quedaban ni los figurantes de pasillo o quedándose la última en un mitin para que el afiliado no se quedara sin su foto, agotada, subida en unos tacones altísimos, con un dolor de espalda infernal, pero siempre con esa sonrisa", ha recordado.

De ella, "trabajadora, valiente y constante", ha aprendido "mucho" y ha lamentado el "trato tan despiadado" que reciben algunas personas que ocupan puestos políticos con familias y entornos que sufren mucho porque son "las víctimas de nuestra vocación de servicio público".

Así, ha incidido "en que pocas personas saben qué se siente cuando se toman decisiones difíciles un mismo día después de largas horas de duro trabajo y sentir el dolor de ver a los tuyos difamados, señalados o perjudicados en sus vidas diarias sin tener como defenderse". "Debo decir que en el caso de Cristina vi cosas inhumanas", ha sostenido.

Ayuso ha valorado además su trabajo al frente de la Presidencia, destacando el desarrollo y ampliación de los servicios públicos, la lealtad a la política de impuestos bajos del PP, su defensa de la libertad de los emprendedores y de la sociedad civil, la creación de empleos y el abono joven a 20 euros "con el dialogo" como su "bandera".

"Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por los madrileños, por tanto trabajo y por tanto sufrimiento. Que sepas que no son pocas las personas que todos los días me hablan de ti. Te has ganado el corazón de todos y has inspirado a muchas personas que se han visto representadas", ha concluido.