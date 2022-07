Círculo Rojo publica 'Un despertar detrás de una locura', libro de César Curiel sobre arte filosófico oriental

ALMERÍA, 25 (EUROPA PRESS)

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Un despertar detrás de una locura', un libro que lleva a sus lectores por un viaje por el arte filosófico oriental, unido a la poesía y la prosa de la España profunda.

César Curiel Sánchez lleva escribiendo prácticamente toda la vida, pero no todos sus escritos llevan su firma, por eso, 'Un despertar detrás de una locura', es "un libro tan especial"; primero porque "ha dejado una pequeña parte de él mismo entre sus páginas" y segundo porque, tal y como él mismo defiende, "tenerlo cerca siempre te ayudará", según ha recogido el grupo editorial en un comunicado.

Así, el propio César confiesa que "la magnificencia de este libro se encuentra en su sencillez y en el potencial que despierta dentro de quien lo lee, indica el sello de autoedición".

"Una de las cosas que me han inspirado a escribir este libro, es como veo la vida y a la gente, noto falta de sensibilidad, de amor, de comprensión, mucho estrés, preocupada, agitada y eso, la verdad, no me gusta. Este libro intenta ayudar a apaciguar las mentes, a entenderla de una forma diferente, a comprenderse uno mismo, teniendo más fuerza y vigor. Espero que disfruten de cada frase escrita, llevan aires de libertad", ha trasladado.

Así, el lector va a encontrar un libro "diferente, atrevido, como su propio nombre, encontrarás locuras que te harán despertar ilusiones, comprensiones, una forma diferente de ver la vida y entenderla".

"Encontrarás cientos de mensajes, también dificultades del lenguaje escrito que, leyendo una y otra vez, irás entendiendo el gusto de cada palabra dentro de su poesía", ha explicado el propio autor.

Este libro nos lleva a conocer algunos detalles del arte filosófico oriental, unido a la poesía y la prosa de la España profunda, dando un nuevo comienzo a un embrión entre Oriente y Occidente, un mundo de crecimiento y paz para el ser humano.

El autor nos adentra en un "fascinante mundo intuitivo", una parte de crecimiento interior "tan valiosa de nuestra mente". 'Un despertar detrás de una locura' es una antología "valiente, reflexiva, emocional, comprometida, sensible e inteligente, compuesta por un buen número de poemas y textos breves en prosa". "Es un gran libro para tenerlo siempre presente en nuestra vida", ha concluido.

César Curiel Sánchez es especialista en medicina tradicional china desde el año 1990, cuando estudió en la Center for Chinese Medicine. Traductor y conferencista y amante de la poesía desde muy pequeño. Ha ganado varios premios de poesía y en este libro va un poco más allá porque fusiona la poesía y la prosa con el mundo de la espiritualidad.