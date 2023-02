El CIS celebra su 60 aniversario con una exposición que recuerda desde sus estudios sobre 'Superman' a los del Covid

Una pregunta sobre Alfonso de Borbón como posible sucesor de Franco costó el puesto al director del instituto en 1971

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha organizado una exposición para celebrar su 60 aniversario en la que hace un recorrido histórico por algunos de sus estudios que van desde uno específico sobre los tebeos de 'Superman' hasta los monográficos sobre el Covid que hizo durante la pandemia.

Creado en 1963 con el nombre de Instituto de Opinión Pública (IOP) --se convirtió en el CIS con la llegada de la democracia-- inicialmente se concibió como un organismo autónomo, pero finalmente esa palabra fue tachada del proyecto que llegó al Consejo de Ministros. Ese es uno de los documentos que se exhiben en la muestra que este jueves ha presentado a la prensa el actual presidente del organismo, el sociológico socialista José Félix Tezanos.

Precisamente sobre los medios de comunicación en España versó uno de los primeros estudios del antiguo IOP, que dependía del Ministerio de Información y Turismo, y que pone de manifiesto que en 1964 la mitad de los españoles acudía a la radio para comprobar la "veracidad de un rumor".

De ese año data también un análisis de contenido de los tebeos de 'Superman'. Su prohibición en España provocó protestas y se encargó un estudio sobre los 203 ejemplares que se habían publicado entre 1958 y 1964.

El director de aquel momento, Alfonso Álvarez Villar, concluyó que el superhéroe norteamericano encarnaba una "bondad" pero de "tipo policiaco". "Se limita a deshacer entuertos y aliviar agravios, aunque le falte la candente humanidad de un Don Quijote de la Mancha", apostillaba.

ESTUDIOS OCULTOS POR EL FRANQUISMO

El IOP también realizaba estudios para conocer la opinión de los españoles sobre temas polémicos para el régimen franquista y que no llegaron a publicarse nunca. Uno de ellos fue el que se realizó tras la Revolución de los Claveles en Portugal, el 25 de abril de 1974, y tenía como objetivo conocer qué se sabía en España de los sucesos que acabaron la dictadura en el país vecino y si veían con simpatía el derrocamiento de António de Oliveira Salazar.

En 1971 se hizo una encuesta sobre la boda de Carmen Martínez Bordiu, nieta del dictador, en la que se preguntaba si su marido Alfonso de Borbón, por su condición de nieto mayor de Alfonso XIII, podría alegar derechos a la Corona en el orden de sucesión y directamente si reunía las condiciones para suceder al dictador como Rey. El 47% de los entrevistados contestó que sí a la primera pregunta y un apabullante 69% a la segunda. El estudio le costó el puesto al entonces presidente del instituto.

Tampoco vio la luz el que revelaba que el 49% de las personas entrevistadas sintió algo similar al fallecimiento de un ser querido cuando murió Franco, a un 35% le pareció normal por la edad, un 5% tuvo miedo ante el futuro, el mismo porcentaje no sintió nada en particular y otro 5% confesó haber sentido "otras" cosas no especificadas.

En 1977 el IOP pasó a llamarse CIS y quedó adscrito al Ministerio de la Presidencia. Durante la Transición realizó muchos estudios sobre los grandes cambios políticos y sociales que se produjeron entonces en el país.

GOLPE DEL 23F

En la muestra se exhibe el resultado de uno de ellos en el que se preguntaba sobre la conveniencia de legalizar el PCE. El 29% contestó que sí, el mismo porcentaje optó por el 'no sabe', un 25% se mostró en contra y un 11%, a favor, pero con condiciones.

También se pueden ver las respuestas a una pregunta sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, del que este jueves se cumplen 42 años. Aquel día el 41% de los españoles sintió temor, el 24% intranquilidad, y el 21% sorpresa, un 36% pensó que fracasaría la intentona, casi los mismos que vieron posibilidades de éxito --un 23% pensó que podría triunfar y un 14% dió por hecho que terminaba la democracia.

Ya en los años siguientes se realizaron estudios sobre la integración en la Unión Europea y la OTAN, el ocio de los españoles, el estado del bienestar, las huelgas generales, el terrorismo de ETA y, más adelante sobre el matrimonio homosexual, la situación en Cataluña, el cambio climático o la crisis del Covid.

LE LLAMO DEL CIS

También se han incluido en la muestra una maquina clasificadora de las tarjetas en las que se marcaban las contestaciones de las encuestas, otra máquina perforadora de las mismas y una calculadora Burroughs, con la que se contabilizaban las respuestas. Además, mientras los visitantes recorren la exposición un encuestador del CIS realiza entrevistas telefónicas en vivo.

La exposición estará abierta al público entre el 27 de febrero y el 24 de marzo en la sede del CIS, que ocupa el antiguo edificio de Loterías del Estado, donde se celebraron sorteos a partir de 1932.