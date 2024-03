Cisco completa la adquisición de Splunk por 25.700 millones de euros tras la aprobación de Bruselas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Cisco ha completado la adquisición de la empresa de ciberseguridad Splunk por 28.000 millones de dólares (25.713 millones de euros) tras pagar 157 dólares por acción en efectivo después del visto bueno de la Comisión Europea (CE), que no ve conflicto de competencia.

Mediante la adquisición, Cisco buscará ofrecer a sus clientes mejoras en ciberseguridad y capacidad de observación en un entorno híbrido de múltiples nubes, así como mejoras en redes e infraestructuras, inteligencia artificial y rentabilidad.

Asimismo, Cisco prevé un crecimiento acelerado de los ingresos, un incremento del margen bruto no GAAP, un impacto positivo en el flujo de caja (excluyendo ciertos elementos relacionados con adquisiciones y otros) y que aumente el margen bruto no GAAP en el año fiscal 2025 de Cisco, así como un aumento del BPA no GAAP en el año fiscal 2026.

"Estamos encantados", ha destacado el presidente y director general de Cisco, Chuck Robbins, sobre la adquisición por parte de la empresa, que refuerza así su posición en el sector de la ciberseguridad y se consolida como una de las mayores empresas de software.

"Revolucionaremos la forma en que nuestros clientes aprovechan los datos para conectar y proteger cada aspecto de su organización", ha señalado Robbins, que también ha apuntado la posición "única" de Cisco a la hora de impulsar y proteger la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo y director general de Splunk, Gary Steele, ha subrayado que la adquisición proporcionará visibilidad acerca de las huellas digitales de las empresas, fortaleciendo así su portfolio de seguridad.

Además, Cisco ha destacado su capacidad para dotar a las empresas con infraestructura, datos, una plataforma de seguridad y otra de observabilidad que permiten a sus clientes "aprovechar" los beneficios de la IA.

Por otro lado, el vicepresidente de I&O, Cloud Operations y DevOps en IDC, Stephen Elliot, ha celebrado la adquisición de Splunk por parte de Cisco, que ahora reúne "un conjunto único de soluciones" para responsables de redes, seguridad y operaciones en el mercado.