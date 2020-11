Ciudadanos afea a Vox que no presente enmiendas a los Presupuestos: Al Congreso "se viene a trabajar, no al postureo"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afeado a Vox su decisión de no presentar enmiendas parciales para modificar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y le ha dicho que al Parlamento "se viene a trabajar, no al postureo".

"No sé qué tipo de contraprestación en cuanto a su trabajo se creen los señores de Vox que se merece el sueldo que les pagan los españoles. Aquí se viene a trabajar, aquí no se viene al postureo", ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces.

En su opinión, esto demuestra una vez más que el partido de Santiago Abascal "tiene muy poco que aportar a la solución de los problemas de los españoles", como cree que ya pusieron de manifiesto sus diputados al abandonar la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica del país tras la crisis del coronavirus. "Vox no trabajó absolutamente nada", ha afirmado.

El motivo que ha dado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, para no presentar enmiendas parciales a los Presupuestos es que con ellas no podría "realizar cambios sustanciales", como reducir el gasto previsto en las cuentas o redirigir a "causas verdaderamente importantes" las partidas dedicadas a lo que consideran "gastos superfluos".

Cs NO SE QUEDA "EN EL RINCÓN DE LOS ENFADADOS"

Ciudadanos, en cambio, ha decidido no situarse en "el rincón de los enfadados que gritan y no consiguen nada" y ya consiguió limitar las subidas de impuestos en el proyecto de PGE a cambio de no presentar una enmienda a la totalidad, según ha recordado Bal.

Ahora quieren negociar los Presupuestos con el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de "mejorarlos" y con ese fin han registrado 320 enmiendas parciales.

El portavoz de Cs ha dejado claro las estas cuentas públicas de 2021 deben ser "un salvavidas para las familias, las pymes y los autónomos" y que "no pueden supeditarse a ningún privilegio separatista o identitario que vaya en contra de la igualdad en todo el territorio nacional".