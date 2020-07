Ciudadanos busca el apoyo de otros grupos parlamentarios para que el Congreso funcione en agosto "a pleno rendimiento"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha enviado una carta a los portavoces del resto de grupos parlamentarios solicitando su apoyo para intentar que la Cámara Baja "funcione a pleno rendimiento" en el mes de agosto. "El virus no se va de vacaciones y los diputados debemos estar a la altura de la situación", argumenta.

La formación naranja quiere que se convoquen plenos, con sesiones de control incluidas, y que trabajen también las comisiones durante un mes que, según establece la Constitución, es inhábil a efectos parlamentarios, igual que julio.

Ciudadanos ya había solicitado habilitar estos dos meses e incluso llegó a pactar con el Gobierno, a cambio de su apoyo a la prórroga del estado de alarma, que la Cámara funcionara en julio. Al final durante el mes que ahora concluye se han celebrado tres sesiones plenarias, sólo una de ellas con preguntas al Gobierno, y la última, el pasado miércoles, en la que el presidente Pedro Sánchez dio cuenta del fondo europeo postCovid-19.

Sin embargo, Bal considera "imprescindible" que Sánchez vuelva a comparecer en un Pleno extraordinario para explicar qué está haciendo para combatir los rebrotes de coronavirus, cómo piensa coordinarse con las comunidades autónomas o qué pasos va a dar para la adquisición del material sanitario necesario para seguir haciendo frente a la pandemia.

EL VIRUS NO SE VA DE VACACIONES

Pero los diez diputados del partido naranja no son suficientes para solicitar una convocatoria de la Diputación Permanente, que es una de las vías pueden utilizar los grupos parlamentarios para intentar forzar que se celebren sesiones extraordinarias, ya sean del Pleno o de comisiones.

La otra vía es reunir la firma de un mínimo de 176 diputados. Por eso Bal se ha dirigido por carta al resto de grupos solicitando su apoyo para pedir la Cámara se mantenga activa durante el mes de agosto.

"El virus no se va a ir de vacaciones. Las consecuencias del deterioro económico, tampoco y millones de familias no pueden este año ni pensar en esa posibilidad, de modo que los diputados no podemos ser ajenos a esta situación", aduce.