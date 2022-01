Ciudadanos celebra los fondos europeos, pero exige que se inviertan bien y no para la campaña electoral de Sánchez

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado la llegada de los fondos europeos, pero ha avisado al Gobierno de que ahora deben invertirse bien y no para una "campaña electoral" del presidente Pedro Sánchez.

Preguntada en rueda de prensa por la felicitación de la Comisión Europea al Gobierno, Arrimadas ha apoyado que España reciba fondos europeos, pero también considera "evidente" que hasta ahora se han ejecutado "muy poco" y que el reparto es "arbitrario" porque así figura en el decreto ley que se aprobó en el Congreso, "con ayuda de Vox", ha remarcado.

Según ha dicho, son muchas las empresas que dicen tener desconocimiento de los criterios para repartir los fondos europeos y ha vuelto a pedir que sea una agencia independiente y no Moncloa quien valore los proyectos y haga el reparto porque esos fondos ofrecen a España "muchas oportunidades". "Apoyamos a España para que lleguen los fondos europeos, pero queremos que se inviertan bien, no para una campaña electoral para las próximas generales", incide.

REITERA SU APOYO A "LA SEGUNDA REFORMA LABORAL DE BÁÑEZ"

Por otro lado, y sobre la votación de la reforma laboral prevista este jueves en el Congreso, Arrimadas ha reiterado que Ciudadanos está dispuesto a apoyar el decreto ley siempre y cuando no se vaya a modificar.

"Nuestra posición no ha cambiado, somos firmes y coherentes --ha subrayado--. No queremos que se toque una coma de esta segunda reforma laboral de Fátima Báñez (ministra del PP autora de la norma de 2012). No es nuestra reforma, pero es mucho mejor que la que (la socialista) Adriana Lastra firmó con Bildu" (derogación integra de la reforma del PP).

A su juicio, esta posición de Ciudadanos, en contraposición con el No del PP, "ha cabreado" a ERC y Bildu porque ha hecho que tengan una menor posibilidad de negociación. Eso sí, no descarta que al final el Gobierno de Pedro Sánchez pueda "ceder" ante los independentistas, pero en ese caso la sociedad sabrá que tenía otra alternativa.