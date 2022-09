Ciudadanos celebrará una asamblea en diciembre o enero para "reiniciarse" y Arrimadas no adelanta sus planes

Mientras tanto, el partido no detendrá el proceso de designación de candidatos a las municipales

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos celebrará en diciembre o enero una asamblea general extraordinaria en la que se "reiniciará" y definirá su programa, su imagen, sus equipos y su liderazgo, según ha confirmado este lunes la presidenta del partido, Inés Arrimadas, que no ha querido desvelar si optará o no a la reelección.

Tras una reunión de la dirección del partido con el grupo de ocho expertos encargados de organizar el proceso de refundación que se emprendió tras la debacle de las elecciones andaluzas, Arrimadas ha explicado que los trabajos de ese proceso evolucionan a buen ritmo y que sus conclusiones estarán disponibles para final de año o principios del próximos.

Y, como ella misma dijo en su día, ese proceso se deberá refrendar en una asamblea general extraordinaria que calculan para diciembre o enero, en función de la fecha final del proceso de refundación. Su idea es que sea "la asamblea más participativa" en la que los militantes definirán el programa y las propuestas del partido, así como la imagen (si se mantiene o no la marca Ciudadanos) y los equipos de personas que lo liderarán. "Se va a refrendar absolutamente todo", ha dicho en rueda de prensa.

PRIMARIAS, SÍ. LA FECHA YA SE VERÁ

Se da por hecho que habrá primarias para elegir el liderazgo del partido, pero la fecha se irá determinando estos meses de forma coordinada entre los expertos de la refundación y la dirección del partido. La última vez se hizo antes de la asamblea, lo implicaría abrir el concurso en noviembre.

Al ser preguntada si se presentará a la reelección, Arrimadas ha declinado adelantar acontecimientos: "Soy una convencida del proceso de refundación y no voy a enturbiar el proceso y distraer el foco de lo importante, que es el qué", ha señalado.

Y frente al manifiesto de los cargos públicos que exigían celebrar ese congreso extraordinario, la líder de Ciudadanos ha afirmado que los plazos con los que trabaja el partido con "los razonables" y que lo prioritario era desarrollar ese proceso de refundación, que necesariamente requiere unos meses para escuchar a la militancia y a la sociedad civil.

A ello se van a dedicar este trimestre, a organizar eventos públicos en los que se re4fleje en qué consiste esta refundación y se reciban idea y propuestas que se acumulen a las planteadas por los 2.000 militantes que han venido ya participando.

EL PROYECTO SIGUE SIENDO IMPRESCINDIBLE

Además, ha querido dejar claro que este proceso no interfiere en la preparación de las elecciones de mayo y, de hecho, ha adelantado que el partido seguirá designando candidatos a las municipales. Según Arrimadas, lo que salga de esa asamblea será "un instrumento político renovado", pero representará al mismo espacio político, por lo que no ve necesidad de esperar a febrero. "El proceso de municipales no se interrumpe", ha zanjado.

Arrimadas ha expresado su convicción de que Ciudadanos "sigue siendo imprescindible" en la política española y que el objetivo es "reiniciar el proyecto político", pero no clausurarlo.