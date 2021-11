Ciudadanos centra la segunda jornada del Campus Joven en las soluciones liberales a las amenazas populistas en la UE

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha concluido en la mañana de este sábado, su segundo día de trabajo en el Campus Joven 2021, con una jornada que ha contado con la presencia de numerosos representantes de la formación liberal en diferentes mesas de trabajo que han tenido como eje común la propuesta de soluciones desde el liberalismo ante las amenazas a las que se enfrenta la Unión Europea.

Ha sido el caso, por ejemplo, de la ponencia titulada 'Europa ante un nuevo orden mundial', la cual ha sido moderada por el secretario autonómico de Comunicación de Cs y diputado nacional, Guillermo Díaz, según detalla el partido en una nota de prensa.

En ella, los eurodiputados José Ramón Bauzá, Jordi Cañas y Maite Pagazaurtundúa no han dudado en proponer que "el liberalismo hable el mismo idioma de la gente, identificando los problemas de las personas y no los de los políticos". "Los populismos dicen lo que la gente quiere oír pero que luego no se puede hacer", ha señalado el eurodiputado Jordi Cañas, mientras propone que "nosotros, los liberales, tenemos que hablar de lo que le preocupa a la gente y proponerles soluciones buenas".

"De no hacerlo, serán los populismos los que siempre lo hagan con soluciones irreales. Frente a eso, al populismo solo se le combate con información y conocimiento", ha advertido.

Asimismo, los tres representantes naranjas en la Eurocámara han abogado por que "Europa tome sus propias decisiones ante las amenazas externas, sin tener que estar siempre esperando lo que hagan otros grandes actores como Estados Unidos o China". Por último, Bauzá, Cañas y Pagazaurtundúa han realizado una apelación a la "autocrítica sobre aquello que no funciona en Europa" para mejorarla de forma que "la democracia liberal que hoy en día disfrutamos vaya más allá de derechos y libertades y permita que cada ciudadano viva con dignidad".

Por último, el secretario autonómico de Comunicación de Ciudadanos en Andalucía y miembro de la Ejecutiva Permanente del partido liberal, Guillermo Díaz, ha advertido de la necesidad de "combatir a todos aquellos que diariamente compiten por qué libertad quitar y no por qué libertad conquistar". "Nuestro papel como Liberales es conseguir desplazar a estas pulsiones populistas para que tanto en Europa como aquí en España se hable de la siguiente libertad a conquistar y no de la siguiente libertad a erradicar", ha concluido.