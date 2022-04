Ciudadanos cierra la puerta a una coalición con el PP en Andalucía: "Somos proyectos diferentes"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha cerrado la puerta a toda posibilidad de coalición electoral con el PP en las próximas elecciones andaluzas y, aunque elogia el gobierno de coalición que han compartido en la Junta, subraya que los dos partidos representan proyectos diferentes.

Hace una semana, en una entrevista con Europa Press, Bal no descartó la opción de explorar listas conjuntas con el PP en Andalucía, e incluso para los comicios municipales y autonómicos de 2023. A su juicio, el partido debe afrontar las próximas citas electorales "con la cabeza y no con las tripas". "Habrá que ver cuando se plantee la convocatoria", dijo, incidiendo en que estas cosas hay que pensarlas "con la cabeza y no con las tripas" para decidir en un sentido o en otro.

Esa puerta abierta no era aceptada por toda la dirección del partido y, este jueves, en rueda de prensa en el Congreso, Bal la ha cerrado por completo al asegurar que no hay "ninguna posibilidad" de un acuerdo de coalición electoral con el PP en Andalucía.

El 'número dos' de Ciudadanos ha ensalzado el gobierno andaluz de PP y Cs por haber dejado atrás la etapa socialista de 37 años e incluso cree que sería "una noticia de éxito" que se pudiera repetir dejando fuera de la Junta a Podemos y Vox, pero también considera que "el motor del cambio" ha sido la formación naranja.

Sean cuando sean las elecciones, ha garantizado que su partido está "en perfectas condiciones" para concurrir y no ve "ninguna" posibilidad de compartir listas con el PP. "Esto debe quedar claro, somos proyectos políticos diferentes", ha zanjado.