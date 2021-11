Ciudadanos no da "crédito" al discurso de Montero en defensa de los Presupuestos: "Repleto de triunfalismo"

Califica de "decepcionantes" las informaciones sobre el rey emérito pero rechaza que se ataque a la institución por dichas conductas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado que su formacion no daba crédito al discurso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido este miércoles en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya que, a su juicio, ha estado "repleto de triunfalismo" y, a su juicio, las previsiones que recogen las cuentas públicas "no se van a cumplir".

"¿A quién quiere engañar María Jesús Montero con el discurso que acaba de hacer?", se ha preguntado Bal en la rueda de prensa a los medios posterior a la presentación que ha hecho la titular de Hacienda de los PGE en el Congreso.

Según Bal, el discurso de Montero ha estado "repleto de triunfalismo" que merece la "enmienda a la totalidad": "No solo a los presupuestos, sino al propio discurso", ha insistido el portavoz de Cs al tiempo que ha augurado que las previsiones de recaudación que recoge el texto de los Presupuestos es un "sueño que no se va a cumplir".

En este sentido, ha lamentado que los PGE no contengan las reformas que la formación naranja ha puesto encima de la mesa y, asegura, que lo "malo" de los Presupuestos no es solo lo que la ministra ha detallado en el Congreso, sino lo que "no ha dicho".

"No ha dicho que ha cambiado estos presupuestos por derogar la reforma laboral. No ha dicho que estos presupuestos los cambia por el acercamiento de presos etarras al País Vasco, que los cambia por los indultos", ha zanjado.

CONDUCTA DECEPCIONANTE DEL REY EMÉRITO

Preguntado por las informaciones que apuntan a la existencia de dos empresas offshore que pueden estar vinculadas al rey emérito en Panamá y Vaduz para desviar dinero a su familia, Bal ha admitido que desde el momento en que el emérito regularizó las cuotas por rentas no declaradas ante la Agencia Tributaria, calificó su conducta de "francamente decepcionante".

"Una persona que fue jefe de Estado y que, de una forma modélica, consiguió la Transición de la dictadura a la democracia y la conquista de los derechos sociales, lógicamente tiene que aparecer ante la opinión pública con una absoluta honestidad y no reconociendo que ha defraudado impuestos", ha manifestado Bal.

Eso sí, ha salido en defensa del actual jefe de Estado, el rey Felipe VI, que se ha comportado "de manera ejemplar", por lo que rechaza la "pretensión" de Podemos, Esquerra y Bildu de "atacar" a la Corona y la institución poniendo de manifiesto las conductas del emérito.