Ciudadanos dice que la sentencia del TC demuestra la "improvisación" del Gobierno en su respuesta jurídica a la pandemia

Señala que el tribunal no dice que el confinamiento no fuera necesario, sino que el estado de alarma no era el instrumento idóneo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos considera que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) conocida este miércoles, que califica de inconstitucional la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que estableció el Gobierno en un decreto ley al inicio de la pandemia del coronavirus, demuestra la "improvisación" del Ejecutivo en las soluciones jurídicas que ha aplicado a la gestión de esta crisis sanitaria.

Tras analizar el decreto, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020, el tribunal ha declarado inconstitucionales y nulos los puntos relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas y la decisión de habilitar el Ministerio de Sanidad para modificar o ampliar las restricciones en el ámbito de la hostelería, la restauración y la actividad comercial, cultural y recreativa.

"Esta decisión del TC demuestra a nuestro juicio que la improvisación ha sido una constante por parte del Gobierno, también en la elección del estado de alarma como herramienta, que es lo que cuestiona el TC, no las restricciones para contener la propagación de virus", ha afirmado la formación naranja.

En su opinión, es evidente que las "respuestas jurídicas" del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos a la gestión de la pandemia "no han estado a la altura desde el principio hasta hoy".

"Más de un año después, seguimos comprobando a diario el caos jurídico y la disparidad de criterios en los Tribunales Superiores de Justicia que sólo generan confusión en la ciudadanía, tal como advirtió Ciudadanos en la última votación del decreto para la fase de desescalada, que Cs no apoyó por chapucera", ha indicado.

CIUDADANOS SIEMPRE APOYÓ EL ESTADO DE ALARMA

En mayo de 2021, Cs votó en contra de la convalidación por el Congreso del decreto ley aprobado por el Gobierno para el periodo posterior al levantamiento del estado de alarma, por el que se daba al Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones de movimiento que podían adoptar las comunidades autónomas.

Sin embargo, apoyó todas las prórrogas del estado de alarma que se votaron en la Cámara Baja, negociando a cambio una serie de medidas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, e incluso respaldó la última ampliación, que se votó a finales de octubre y que era para seis meses.

Ciudadanos ha manifestado que siempre apostó por lo que consideraba "una solución más garantista", mientras que "otros partidos defendían que bastaba con legislación ordinaria para suspender derechos" o pretendían que estuviese vigente "el estado de alarma sin ningún tipo de control".

"El TC no dice que el confinamiento no fuera necesario para atajar la pandemia, sino que el estado de alarma no era la herramienta idónea para ello, a pesar de que fue la elegida por el Gobierno de España y la que apoyaron en el Congreso la práctica totalidad de partidos representados en su primera declaración", ha destacado.

La presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas, ha dicho este miércoles --antes de conocer la decisión del Tribunal Constitucional-- que era necesario tomar medidas para contener el avance del virus y que la discusión sobre si el instrumento jurídico debía ser o no el estado de alarma era un "debate político ficticio" pues lo relevante era qué restricciones concretas se aplicaban.

LAMENTA QUE LA SENTENCIA LLEGUE MÁS DE UN AÑO DESPUÉS

En cualquier caso, Cs ha expresado su respeto a la sentencia del Constitucional y ha celebrado que los jueces "velen por las máximas garantías cuando se trata de limitar derechos fundamentales como el derecho a reunión de los ciudadanos".

No obstante, lamenta que en España la Justicia "siga careciendo de los medios necesarios para pronunciarse a tiempo sobre cuestiones tan trascendentales que afectan a derechos fundamentales". "Ha pasado más de un año y tenemos el deber de garantizar los mecanismos necesarios para agilizar decisiones de este calado", ha añadido.

El fallo judicial conocido este miércoles es la respuesta al recurso de inconstitucionalidad que interpuso Vox contra el decreto ley del Gobierno. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aplaudido esta decisión y ha señalado que su partido fue el único que votó en contra del estado de alarma en el Congreso y que llevó el decreto a los tribunales "para defender los derechos y libertades de los españoles".

RECUERDA QUE VOX PIDIÓ EL ESTADO DE ALARMA Y VOTÓ A FAVOR

Pero la diputada de Cs María Muñoz le ha replicado que, al debatirse en la Cámara Baja la primera prórroga del estado de alarma, el 25 de marzo de 2020, "nadie votó en contra", tampoco Vox, que "es capaz de recurrir la inconstitucionalidad de algo que apoyó y llevaba días demandando al Gobierno".

En aquella votación, que prolongó el estado de alarma hasta el 11 de abril, el decreto se aprobó por una amplísima mayoría parlamentaria y solo se abstuvieron los partidos independentistas catalanes y vascos.