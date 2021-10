Ciudadanos emplaza a Albiol a dar un paso al lado para que el constitucionalismo conserve la alcaldía de Badalona

Arrimadas critica que PP y PSOE "se repartan el Estado por detrás" pero no logren acordar un candidato que frene la moción de censura

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido este miércoles que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, dé un paso al lado para que el constitucionalismo conserve la alcaldía de ese municipio. Además, ha recriminado a PP y PSOE que se pongan de acuerdo para "repartirse el Estado por detrás" con la renovación de los órganos constitucionales, pero no sean capaces de ponerse de acuerdo en un candidato constitucionalista que frene la moción de censura que se negocia en Badalona.

Así se ha pronunciado después de que representantes de los grupos de la oposición --PSC, Guanyem Badalona, ERC, Badalona En Comú Podem y Junts-- mantuvieran este martes los primeros encuentros formales para negociar una posible moción de censura contra Albiol por su aparición en los 'Pandora Papers', donde figura que presuntamente tuvo el poder general para gestionar una sociedad en el paraíso fiscal Belice.

En una rueda de prensa en el Congreso, Arrimadas ha recalcado que Badalona es la tercera ciudad más importante de Cataluña y no tiene un gobierno "separatista". "¿De verdad que los ciudadanos van a tener que estar entre los chanchullos de Albiol y los pactos con los separatistas del Partido Socialista?", se ha preguntado.

La presidenta de Cs ha echado en cara al PP y el PSOE, "que se reparten el Estado por detrás", que ahora sean "incapaces de llegar a un acuerdo en Badalona para que por los chanchullos de Albiol no le den la alcaldía a un separatista o no hagan un pacto con separatistas".

"¿Para eso no se pueden poner de acuerdo el PP y el PSOE para que tenga un alcalde constitucionalista que no tenga sospechas y que no tenga chanchullos? ¿Solo se pueden poner de acuerdo para repartirse el Estado por detrás? Es de verdad de poca vergüenza", ha aseverado.

Arrimadas ha recriminado al PP que luego quiera dar "lecciones" a Ciudadanos sobre lo que su partido intenta negociar con el Gobierno pero no se le caiga "la cara de vergüenza" por "pactar detrás el reparto del Estado" y "poner a los suyos" en instituciones como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

"Pero PP y PSOE son incapaces de ponerse de acuerdo para que Badalona no caiga en manos del separatismo por culpa de los chanchullos que parece que ha tenido el señor Albiol", ha abundado la presidenta del partido naranja.

"UN PASO AL LADO POR EL BIEN DEL CONSTITUCIONALISMO"

Fuentes de Ciudadanos defienden la necesidad de que Albiol se aparte y dé un paso al lado "por el bien del constitucionalismo". "Aunque no sea delito, ha engañado", aseguran en el partido, donde avisan que hay muchas posibilidades de que prospere la moción de censura en Badalona.

Además, en Cs ven en Badalona un caso similar a lo que vivió Mariano Rajoy en su día tras la sentencia del 'caso Gürtel' porque si el que fuera presidente del Gobierno hubiera dado un paso al lado, esa moción de censura promovida por Pedro Sánchez no habría prosperado, añaden las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de Badalona cuenta con 11 concejales del PP; seis del PSC --liderado en la ciudad por Rubén Guijarro--; cuatro de Guanyem Badalona; tres de ERC; dos de Badalona En Comú Podem, y uno de Junts.