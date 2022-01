Ciudadanos no entiende que Podemos esté "a favor de Putin" con su 'No a la guerra'

Critica que no respalden las decisiones de su Gobierno

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha reprochado este viernes a Unidas Podemos que estén "con su mantra de 'No a la guerra' y en favor de Putin", al tiempo que ha criticado que no respalden las decisiones del Gobierno del que forman parte.

"No podemos entender de ninguna manera que de forma rancia y anticuada Podemos esté con su mantra, formando parte del Gobierno, de 'No a la guerra' y en favor de Putin, que no parece que sea un adalid de la defensa de los derechos y las libertades", ha apuntado Bal al ser cuestionado sobre la crisis bélica entre Ucrania y Rusia.

Bal se ha referido así a las críticas de representantes de Unidas Podemos por los movimientos de las tropas en la crisis de Ucrania anunciados por al ministra de Defensa, Margarita Robles. "No sé si Sánchez se dará cuenta de con quién se alió cuando planteó su investidura", ha apostillado Bal en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press.

En este sentido, Bal, quien se ha mostrado a favor de una operación de disuasión en Ucrania, ha asegurado que el Gobierno debe cumplir las obligaciones internacionales. Así, ha trasladado a Unidas Podemos que, si no quieren que España esté en convenios internacionales, inicien "su acción política o de Gobierno dado que forman parte del propio Gobierno".