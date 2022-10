Ciudadanos exige al PSOE que aclare si negocia privilegios para Puigdemont como ha lanzado el expresidente

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha exigido explicaciones al PSOE para que aclare si está negociando privilegios para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como él ha asegurado en una carta que ha compartido vía Twitter el día en que cumple cinco años en el extranjero tras el 1-O.

El expresidente ha aseverado que, durante los cinco años que lleva viviendo en Bélgica, ha recibido visitas de miembros del PSOE en diversas ocasiones para generarle "expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo". "Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo", ha matizado.

Tras estas palabras, Bal ha sostenido que, en caso de que esta información fuera falsa, "cualquier Gobierno decente tardaría minutos en desmentir al golpista huido de la justicia". Asimismo, ha indicado que si es cierto, "no hay calificativos. ¿A qué espera el PSOE para dar explicaciones y aclarar a los españoles si negocia privilegios para Puigdemont?", ha escrito en un mensaje escrito en Twitter, recogido por Europa Press.

En el texto, Puigdemont ha sostenido que no entiende "cual es el beneficio de la reforma del delito de sedición para la resolución del conflicto político entre España y Catalunya", y ha dicho textualmente que aún entiende menos que se le incluya a él entre los beneficiados de la reforma, un beneficio que no quiere y que no piensa pedir de rodillas, en sus palabras.

"No he buscado de qué manera pasaría menos años en una cárcel española ni he esperado nunca los beneficios que se aplican a otros. Sobre esta cuestión he sido explicito en público y en privado ante todos los interlocutores que se me han dirigido para proponerme soluciones felices", ha añadido.

De la misma forma, la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha esgrimido que "el problema no es lo que diga un fugado de la justicia", en referencia a Puigdemont, sino que, a su juicio, "es lo que ya ha hecho Sánchez".

"Indultar a los golpistas, perdonarles la malversación y ayudar a que incumplan el 25% de español. Reformará la sedición y lo que haga falta. Es capaz de todo", ha añadido Arrimadas en un mensaje publicado en la red social.