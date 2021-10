Ciudadanos insta a Alberto Rodríguez a dimitir: "No está bien" tener un diputado condenado por una patada a un policía

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha animado al diputado de Podemos Alberto Rodríguez a renunciar al escaño tras haber sido condenado por el Supremo, pues considera que "no está bien" tener un diputado que ha sido "condenado por dar una patada a un policía".

El ex secretario de Organización de Podemos ha sido condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad en una manifestación en 2014, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Se le condena a una pena de prisión de un mes y quince días, que conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pero el Supremo sustituye la cárcel por una pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

Edmundo Bal, que es abogado de Estado en excedencia, entiende que esa condena de inhabilitación, que es firme por tratarse de una decisión del Tribunal Supremo, implica que Rodríguez pierde la condición de diputado por inelegibilidad sobrevenida. "Cuando tiene una determinada condición (de elegible) y la pierde, desde el momento en que la pierde, pierde la condición de diputado", sostiene.

QUE SÁNCHEZ DEFIENDA A LA POLICÍA

Pero, en todo caso, ha aconsejado a Alberto Rodríguez que "no se resista" y que sea él quien renuncie voluntariamente al acta, pues considera que "no está bien" que haya un diputado condenado por agredir a un policía, como da por probado la sentencia. "No tiene nombre que haya un representante condenado por pegar a un policía", ha señalado Bal en rueda de prensa.

El dirigente de Ciudadanos ha aprovechado para criticar la reacción de Podemos a la sentencia, lamentando que apoyen a una persona condenada por atentado a la autoridad, y se ha preguntado dónde está Pedro Sánchez que no sale en defensa de la Policía. "El presidente del Gobierno debería estar condenando la violencia contra las Fuerzas de Seguridad y apoyando a la Justicia, pero de nuevo está callado con tal de mantenerse en el poder", ha remachado.