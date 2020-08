Ciudadanos insta al Gobierno a preparar ya la vuelta al cole y reprocha a Celaá que esté "tan callada"

Melisa Rodríguez insiste en que se exija una prueba PCR negativa a quienes quieran viajar a España

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha exigido al Gobierno que presente ya un plan de actuación nacional para organizar el próximo curso escolar y ha reprochado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que, cuando faltan solo quince días para que comiencen las clases, continúe "tan callada".

"Nosotros le estamos pidiendo al Gobierno ese plan de actuación ya. Lo que no tiene sentido es que los padres, los profesores y los niños no sepan qué es lo que va a pasar en septiembre. De hecho, la ministra de Educación está muy callada últimamente. Debería salir y decir realmente qué es lo que va a pasar", ha declarado en una entrevista con Europa Press.

Rodríguez se ha mostrado convencida de que, si el Ejecutivo necesita ayuda, "todo el arco parlamentario estaría dispuesto a sentarse a hablar", porque el objetivo es garantizar una educación de calidad en el contexto de la pandemia de coronavirus. Pero ha subrayado que ese plan de actuación es responsabilidad del Ministerio, que además debe coordinarse con las comunidades autónomas.

En su opinión, es "irrespetuoso y bastante grave" que, a estas alturas, en España aún "no se hayan tomado medidas en cuanto a la educación", y ha comparado la situación con la de otros países europeos que ya tienen previstos desde hace tiempo sus planes y protocolos.

Por ejemplo, ha indicado que, para aplicar un modelo que combine la educación presencial con las clases por internet, primero habrá que formar a los profesores en el manejo de herramientas y darles tiempo para que preparen los contenidos.

ACTUAR SI SE DESCONTROLAN LOS CONTAGIOS EN UNA COMUNIDAD

En relación con la gestión de la pandemia, la portavoz del partido naranja ha afirmado que algo "no se está haciendo bien" cuando "hay rebrotes por toda España", y ha recomendado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que imite medidas de otros países que se han demostrado eficaces.

Según ha señalado, las modificaciones legislativas que Ciudadanos pactó con el Gobierno central para tener una alternativa al estado de alarma le ofrecen "facultades legales suficientes" para poder "intervenir" cuando las autoridades de una comunidad autónoma no están actuando correctamente "para proteger la salud y controlar los rebrotes", además de ofrecer su ayuda a aquellas que lo soliciten.

Por ello, le ha reclamado que, si constata que la transmisión del virus en una comunidad "se empieza a descontrolar", actúe con prontitud y "no mire hacia otro lado". "Si se actúa ahora, si no dejamos que pase más tiempo, seguramente no habrá que tomar ningún tipo de medida drástica", ha añadido.

Tras recordar que el Gobierno de España "tiene que velar por la salud de todos los ciudadanos", ha dicho que "si detecta que hay un comportamiento hostil o inadecuado, o por dejación de funciones, de un presidente autonómico, tiene que tomar el control".

En este contexto, se ha referido al caso de Cataluña, donde el presidente Quim Torra, a su modo de ver, "solo quiere hablar de independentismo" y "no habla de la salud de los ciudadanos" pese al aumento "desmesurado" en el número de casos de coronavirus.

MADRID PEDIRÁ AYUDA A SÁNCHEZ SI ES NECESARIO

Sobre la situación en la Comunidad de Madrid, otra de las que más contagios está registrando últimamente, la dirigente 'naranja' ha asegurado que el Ejecutivo del PP y Cs "está haciendo todo lo posible" para controlar los rebrotes y que "no se le caerán los anillos por pedir ayuda al Gobierno nacional en el caso de que sea necesario".

En cuanto a las tareas de rastreo para identificar a las personas infectadas y a sus contactos, Rodríguez ha apuntado que el problema está en el Aeropuerto Madrid-Barajas, que "es la principal puerta de entrada a Madrid" y, según ha recordado, depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Según ha explicado, a través del aeropuerto están entrando a Madrid muchas personas contagiadas con el coronavirus que, por ser asintomáticas, desconocen que lo tienen y luego lo acaban transmitiendo a otras personas.

"Tiene que haber un rastreo mucho más eficaz. Lo hemos dicho, no puede ser que solo se haya detectado un tres por ciento de los casos importados que han llegado por Barajas, eso no se puede permitir", ha manifestado, agregando que si estos casos no se detectan en el aeropuerto, luego "serán muy difíciles de rastrear".

En relación con esta cuestión, la portavoz de Ciudadanos ha insistido en que el Gobierno debe exigir a otros países que las personas que quieran viajar a España se realicen antes una prueba de PCR para descartar que estén infectadas por el virus.

"Por la salud y también por el bienestar de nuestro sector turístico, llevamos tiempo pidiéndolo", ha indicado, destacando el peso que tiene este sector en la economía española, especialmente en comunidades como Canarias o Baleares, y reclamando un "turismo seguro".