Ciudadanos llevará a votación al Congreso que sólo la selección española puede participar en competiciones

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha avanzado este jueves que su grupo volverá a plantear en el Congreso una iniciativa para dejar claro que sólo la Selección Española puede representar a España en competiciones internacionales, tras la polémica generada por unas palabras del presidente de la Federación Vasca de Fútbol insinuando que Euskadi iba a estar en futuras Eurocopas.

El responsable de la Federación Vasca, Luis Mari Elustondo, habló de la existencia de un acuerdo entre el Gobierno central y vasco para que el combinado vasco pudiese participar en competiciones de la UEFA y la FIFA, pero después rectificó: "No hay preacuerdo con el gobierno para que Euskadi participe en torneos internacionales. Me he expresado mal, lo lamento. No somos nadie para pactar con ningún gobierno", puntualizó.

SENTIDO COMÚN

Arrimadas ha pedido "sentido común": "Los nacionalismos son insaciables y ahora quieren meter en nacionalismo hasta en los campos de fútbol porque saben para que para romper España previamente tienen que romper la Selección Española, que es la única que representa a todos los españoles", ha asegurado.

En este sentido, la líder del partido naranja ha señalado que su formación aprovechará el debate y votación de su iniciativa parlamentaria para que todos los grupos "se retraten" sobre esta cuestión.

En esa iniciativa, recogida por Europa Press, se recuerda que el PSOE y el PNV pactaron en el acuerdo de investidura "a abrir los cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural" y que un mes después el Gobierno reafirmó esa promesa.

ROMPER LA UNIDAD DE LAS SELECCIONES

Por eso, y ante las palabras del presidente de la federación vasca y los precedentes de las campañas de asociaciones soberanistas para intenta romper la unidad en torno a las selecciones nacionales, Ciudadanos quiere que el Congreso inste al Gobierno a "garantizar la presencia exclusiva de las federaciones deportivas españolas en competiciones oficiales internacionales".

El vídeo del día Casado plasma su firma contra la ‘Ley Celaá’.

"Desde Ciudadanos defendemos que el Gobierno de España no puede seguir prestándose a cumplir estas demandas de formaciones políticas cuyo único objetivo es divulgar la imagen de unos supuestos Estados independientes entre los ciudadanos de sus respectivas comunidades autónomas intentando al mismo tiempo ignorar que las selecciones oficiales son las que representan al conjunto de la ciudadanía española", sostienen.