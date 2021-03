Ciudadanos pasaría al grupo mixto del Senado, donde también estarán los dos senadores que dejan el partido

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Los senadores de Ciudadanos que quedan en el partido tras la renuncia de Ruth Goñi y Emilio Argüeso pasarían a formar parte del grupo mixto, una vez finalice este período de sesiones tras quedarse sin grupo parlamentario propio al no llegar a los seis escaños exigidos por la Cámara Alta. De esta manera, la formación 'naranja' y los dos senadores que han abandonado el partido volverían a compartir grupo, aunque en el caso de Goñi y Argüeso actuarán por libre.

En la noche de este miércoles se conocía que la senadora por Navarra Ruth Goñi y el parlamentario por designación autonómica de las Cortes Valencianas Emilio Argüeso habían decidido dejar Ciudadanos aunque mantendrían su escaño en la Cámara Alta.

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, estos dos senadores aún no han presentado en la Cámara Alta su renuncia al Grupo de Ciudadanos, que supondría, una vez se materialice, que la formación 'naranja' dejará de tener grupo parlamentario tras sumarse estas marchas a las anteriores de Javier Alegre, Lorena Roldán y Fran Hervías.

No obstante, Ciudadanos pasaría finalmente a formar parte del Grupo Mixto siempre y cuando Goñi y Argüello no renuncien a su acta como senadores y continúen como parlamentarios durante la legislatura.

NO PUEDEN ADHERIRSE A OTRO GRUPO QUE NO SEA EL MIXTO

Eso sí, los senadores que aún le quedan a Ciudadanos en la Cámara Alta -- Tomás Marcos, María Ponce, Miguel Sánchez y Carlota Santiago --, todavía mantendrán el grupo propio durante este período de sesiones, al menos hasta junio, y sería en el inicio del próximo curso en el Senado cuando se materializaría el paso al Grupo Mixto, ya que una vez iniciada la legislatura no se pueden adscribir a otro grupo que no sea el Mixto.

En cualquier caso, el grupo tendría que sumar a otro senador, por designación autonómica del Parlamento andaluz, tras la renuncia al acta como parlamentario de Fran Hervías.

Además, las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo podrían suponer también la pérdida de otro senador de Ciudadanos o bien su ratificación. Es el caso del actual portavoz, Tomás Marcos, senador por designación autonómica de la Asamblea de Madrid, que dependiendo de la participación que consiga Cs en las próximos comicios podría dejar o no su cargo.

Actualmente, el grupo mixto lo conforman Vox, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Asociación Socialista de la Gomera (ASG) y Partido Aragonés Regionalista (PAR).

En las últimas horas, y tras la marcha al PP de algunos cargos de Ciudadanos, se había especulado con la posibilidad de que estos dos senadores formasen parte del grupo popular, algo que la propia Goñi ha desmentido y que, durante esta legislatura, no sería posible porque, al mantener su escaño en el Senado no podría adherirse a otro Grupo que no sea el Mixto.

RECIBIRÁN MUCHA MENOS SUBVENCIÓN

La pérdida del grupo parlamentario de Ciudadanos dejará al partido sin un representante en la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, con menos tiempo de intervención en los Plenos y las Comisiones, y con un notable descenso en la subvención que reciben.

En términos generales, las formaciones del Senado reciben una subvención cuya cuantía se fija en función del número de sus componente y, además un complemento fijo igual para todos. En este sentido, los partidos reciben una parte fija al mes de 15.200 euros mensuales y otros 1.900 adicionales por senador.

En el caso de Ciudadanos, con seis senadores hasta ahora, la subvención alcanzaba los 32.300 euros mensuales, unos 3.588 euros por casa senador.