Ciudadanos pide a Albiol dar "un paso al lado" y a PSC y PP pactar el gobierno de Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha instado al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, a "dar un paso al lado" y dejar la alcaldía de la ciudad, y ha pedido al PSC y al PP llegar a un acuerdo para la gobernabilidad de la ciudad.

En declaraciones a los periodistas este martes en Badalona, el dirigente de la formación naranja --que no tiene representación en el consistorio de Badalona-- ha considerado que el PSC y el PP deben ser "responsables y no dejar que por medio de una moción de censura cambie el gobierno de la ciudad y entre los independentistas, porque Badalona no puede ser una moneda de cambio en manos del 'procés'".

Ha apelado al PSC y el PP a llegar a acuerdos en Badalona, aunque duda de si la fórmula debe ser un gobierno de coalición, y ha augurado que este pacto podría no darse: "El PSC siempre que puede elegir se inclina hacia fuerzas rupturistas, y nos tememos que con la moción de censura contra Albiol aproveche para hacer uno de estos pactos".