Ciudadanos pide explicaciones por la cinta de correr para Marlaska y censura el mal ejemplo "en plena pandemia"

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha pedido explicaciones este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la adquisición de una cinta de correr. "Es absolutamente indignante que en plena pandemia los políticos den tan poco ejemplo", ha denunciado el diputado naranja Edmundo Bal.

"Marlaska tiene que aclarar ya mismo si el presupuesto del Ministerio del Interior ha costeado la compra de una cinta de correr y dar las explicaciones pertinentes", ha pedido Bal en su cuenta de Twitter, enlazando a un pregunta por escrito registrada en el Congreso.

En dicha pregunta, consultada por Europa Press, el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero cuestiona por "poco ético" el gasto de casi 2.800 euros "en un bien de uso privado de un miembro del Gobierno en su vivienda particular, en un país que atraviesa una de las peores crisis económicas y sociales de su historia reciente, con más de cinco millones de parados, entre otros dramas".

"¿Puede el Gobierno justificar que no se trata de un coste estrictamente personal? Si no es así, ¿cuál es el motivo por el que el Ministro no ha sufragado este coste de su propio bolsillo?", señala Ciudadanos.

En concreto, Interior acordó el pasado 22 de febrero destinar 2.770,90 euros a la compra de la citada cinta de correr, según el anuncio de adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y que publicó esta semana el diario 'El Independiente'.

Fuentes del departamento que dirige Marlaska han recalcado a Europa Press que ya había una cinta de correr cuando el ministro se instaló en la vivienda y que lo que se ha hecho es "sustituirla" por contrato y sin que "en ningún momento" participara el ministro en el proceso. Recalcan, además, que esa compra se llevó a cabo por "motivos de seguridad" dada la "dificultad" que tiene Marlaska para realizar deporte al aire libre.

La compra de esta cinta de correr ha motivado las críticas también desde las filas del PP. "Usan las instituciones como un cortijo y utilizan el dinero como si no fuera de nadie", ha denunciado la portavoz 'popular' de Interior en el Congreso, Ana Belén Vázquez.

Al Senado ya ha llegado esta cuestión de la mano del senador de Compromís, Carles Mulet, quien pide a Interior que desvele el color de la cinta de correr, si es de uso exclusivo del ministro o si dejará los contribuyentes "usarla por turnos".

También la que fuera líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Díez ha criticado en Twitter la compra de la cinta de correr y ha cargado contra Marlaska, del que cuestiona su vergüenza. "Le hemos comprado una cinta de correr al ministro del Interior. Grande tu desvergüenza, inmensa, Marlaska", ha comentado.