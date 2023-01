Ciudadanos pide el pacto antiyihadista tras el ataque de Algeciras y exige que Marlaska aclare por qué no se le expulsó

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El coordinador del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Guillermo Díaz, ha reclamado la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto contra el terrorismo yihadista tras el ataque de este miércoles a iglesias de Algeciras (Cádiz), que acabó con el asesinato de un sacristán, y también ha exigido que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explique cómo es posible que el autor del atentado siguiera "deambulando" en España desde que se decretó su expulsión hace siete meses.

En rueda de prensa en el Congreso, Díaz ha señalado que lo ocurrido este miércoles en Algeciras fue "un ataque yihadista contra la vida, contra la libertad y contra una religión concreta". "Ha habido un ataque terrorista por motivaciones religiosas", sentencia.

A su juicio, es muy importante responder con unidad en defensa de la libertad y por ello Ciudadanos reclama la convocatoria del pacto antiyihadista para "evaluar la amenaza" y acordar el "contraataque democrático". El PP también ha pedido al Gobierno la convocatoria de este acuerdo antiterrorista.

QUE NO APROVECHEN PARA HACER PROPAGANDA

Eso sí, ha exigido a los partidos que no aprovechen este ataque para hacer "propaganda", que es como define el mensaje de Vox llamando a evitar que el islamismo tome el país. "No se trata de rascar nada aquí, todas las valoraciones que se hacen son propagandísticas y no se deben hacer", opina.

Pero el partido 'naranja' también ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior para explicar por qué no se ejecutó la orden de expulsión que se decretó hace siete meses contra el autor del asesinato.

"Debe explicar por qué una persona con orden de expulsión desde hace siete meses deambulaba tranquilamente con una catana por Algeciras", ha afirmado.