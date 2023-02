Ciudadanos pregunta al Gobierno cómo va a "solucionar" Justicia el conflicto con los Letrados

También quiere saber si coincide con la Instrucción del Ministerio que "impide" el disfrute de vacaciones a los LAJ durante la huelga

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez "cómo piensa el Ministerio de Justicia solucionar" el conflicto que mantiene con los Letrados de la Administración (LAJ), que el pasado 24 de enero empezaron una huelga indefinida para reclamar una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.

Así consta en una pregunta parlamentaria que ha registrado la formación 'naranja' ante el Congreso de los Diputados en la que, además, hace referencia a la Instrucción que dictó el pasado 31 de enero el secretario general de Innovación de Justicia, Manuel Olmedo, relativa al régimen de sustituciones durante el parón.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, Edmundo Bal, ha asegurado que la Instrucción en cuestión "limita las vacaciones y los días de asuntos propios solo para casos excepcionales en 2023". Según ha subrayado, la "obligación impuesta por el Ministerio" conlleva que "los LAJ no podrán (...) tomarse días libres ni vacaciones mientras dure la huelga".

En consecuencia, Bal ha preguntado al Ejecutivo si está de acuerdo con este criterio de Justicia que, a su juicio, "impide el disfrute de las vacaciones y días de asuntos personales a los LAJ". Y ha añadido: "¿Considera que dicha Instrucción podría vulnerar los derechos relacionados con el disfrute de vacaciones del cuerpo de letrados y con el derecho a huelga previsto en el artículo 28 de la Constitución?".

LA INSTRUCCIÓN DE JUSTICIA

En la instrucción, a la que ha tenido acceso Europa Press, secretario general de Innovación de Justicia, Manuel Olmedo, explica que la convocatoria de huelga "se ha superpuesto a los últimos días de periodo en que pueden disfrutarse los días de vacaciones y asuntos particulares correspondientes al año 2022". Y apunta que "ante la incertidumbre acerca de la duración de la huelga" debe garantizarse que el derecho al disfrute de dichos permisos "sea compatible con el ejercicio del derecho de huelga y la debida organización de las sustituciones procedentes".

Así, el secretario asegura que "es preciso establecer criterios adicionales" a los fijados en la Instrucción en la que se determina cómo se realiza la cobertura de plazas de secretarios judiciales mediante el mecanismo de sustitución, "así como el sistema de llamamiento y nombramiento de sustitutos en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa orgánica, en lo que respecta al régimen de sustituciones".

Olmedo acuerda que "no se autorizará el disfrute de días de vacaciones ni asuntos particulares correspondientes al año 2023 a las letradas y los letrados de la Administración de Justicia en días en que deban atender señalamientos". Según precisa, "excepcionalmente" podrán concederse "cuando existan circunstancias personales debidamente justificadas, tales como las relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, o la realización de viajes abonados con anterioridad al dictado de la presente".

En el marco de la instrucción, fija también cómo será el régimen de sustituciones cuando un letrado disfrute de un permiso o licencia. La sustitución recaerá en los letrados --designados o no como servicios mínimos-- que no ejerzan su derecho a huelga y que "voluntariamente" la asuman o, en su defecto, en aquellos que no estén de huelga y que por turno corresponda. "Estas sustituciones serán objeto de retribución conforme al plan concreto de actuación".

Desde el comité de huelga de los LAJ ya han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra esta Instrucción de Justicia. Han denunciado una "violación del derecho fundamental de huelga" que, según han defendido, es "la única herramienta que tienen los trabajadores para defenderse de su empleador".