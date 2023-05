Ciudadanos propone reducir el IVA de los gimnasios y rebajas fiscales para quien se registre en federaciones

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha planteado este miércoles que los ciudadanos paguen un IVA reducido en los gimnasios y una bonificación del 20% del IRPF a cualquier persona que haga una actividad deportiva y esté registrada en una federación.

Así lo ha anunciado en un acto en favor de las actividades deportivas en Alcorcón, donde también ha propuesto una medida de "conciliación deportiva y familiar" para posibilitar que padres e hijos puedan hacer deporte de forma paralela y que, así, puedan pasar tiempo juntos.

Con el pago del IVA reducido en gimnasios, Ciudadanos busca "motivar e incentivar a la gente al uso" de estos espacios y que "puedan pagarlos", según el secretario general. En cuanto a la bonificación del 20% del IRPF para los federados, ha precisado que el fin es "aumentar el número de licencias en estas federaciones y motivar a las mujeres", ya que actualmente sólo el 25% de ellas están federadas.

Acompañado de la candidata 'naranja' a la Comunidad de Madrid, Aruca Gómez, y el candidato en Alcorcón, Joaquín Patilla, el secretario general ha precisado que el conjunto de las medidas quiere "mejorar la vida deportiva y la salud" y "convertir las ciudades" en las que puedan gobernar tras el 28 de mayo en las que tengan los ciudadanos "más sanos".

Vázquez también ha aprovechado para hacer una valoración de la última semana de la campaña electoral para los comicios de este domingo. En esta línea, ha recalcado su compromiso de no facilitar "gobiernos de retroceso", "ni con la extrema derecha ni con un PP que parece volcado con Vox ni con la extrema izquierda, que no se replique lo que sucede con el PSOE y la banda", en aquellos lugares donde sean "decisivos". "Si somos decisivos, no gobernarán los extremos y pondremos esos gobiernos en el centro en base a programas", ha zanjado.