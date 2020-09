Ciudadanos se reafirma en negociar los PGE y dice que el Gobierno verá si prefiere a los que buscan "romper" España

Melisa Rodríguez cree que Sánchez "no sabe cómo contentar" a Podemos para "no tener una revuelta interna" en el Ejecutivo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha reafirmado la voluntad de su partido de negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 con el Gobierno y ha dicho que si el presidente, Pedro Sánchez, prefiere pactarlos con los que quieren "romper" España, en alusión a ERC, tendrá que explicar su decisión a los ciudadanos.

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente del partido, Rodríguez ha reiterado que van a "seguir siendo responsables" y por eso continuarán ofreciéndose a negociar unos Presupuestos "para todos los españoles", con el fin de aportar soluciones en la situación "inédita" de la pandemia del coronavirus.

En cambio, cree que un partido independentista como Esquerra Republicana de Catalunya "solo mira por sus propios intereses" y no va a favorecer la igualdad entre todos los españoles. Por ello, ha insistido en que no habrá unas cuentas públicas apoyadas al mismo tiempo por ERC y por Ciudadanos: "No tenemos nada que hacer con Esquerra".

De esta manera, será el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos quien "tenga que explicar a los ciudadanos por qué prefiere a aquellos que quieren romper nuestro país frente a los que queremos trabajar por España", ha concluido Rodríguez, que no ha aclarado si Cs ha recibido ya alguna llamada para empezar las negociaciones.

Cs ES LA ALTERNATIVA PARA NO DEPENDER DE ERC

Ante la posibilidad de que Sánchez escoja a ERC para pactar los Presupuestos, la dirigente del partido naranja ha señalado que ahora "ya no vale que el Gobierno diga que nadie quería sentarse y que "solo los independentistas les tienden la mano". "Nosotros estamos poniendo la alternativa sobre la mesa para que no se tenga que depender de ERC", ha afirmado.

Por otro lado, Rodríguez se ha referido a la falta de claridad del Ejecutivo a la hora de elegir una vía o la otra, después de que el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dijera este lunes que "lo deseable" sería aprobar los PGE con la mayoría que facilitó la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, en la que está ERC pero no Cs.

En su opinión, estas declaraciones de Ábalos pueden tener como objetivo "intentar calmar las aguas entre los socios de gobierno", dadas las "disonancias continuas" en el "matrimonio enfadado" formado por los socialistas y Unidas Podemos.

Además, cree que Sánchez "cambia de posición continuamente" y que así lo puso de manifiesto en el Congreso la semana pasada, cuando, tras haberse reunido con la líder de Cs, Inés Arrimadas, para hablar de los Presupuestos, dijo que este partido aún no había salido de "la foto de Colón" que protagonizó junto al PP y Vox. "No sabe dónde situarnos y no sabe cómo contentar a su socio de gobierno para no tener una revuelta interna", ha comentado.

REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

Por otro lado, a la portavoz de Ciudadanos le han preguntado qué le parece la reforma del delito de sedición que pretende hacer el Gobierno --que beneficiaría a los líderes independentistas que cumplen condena por el 'procés'-- y si sería un motivo para que su partido rechazase negociar los Presupuestos.

Aunque no ha aclarado esto último, ha indicado que cualquier cambio legislativo que tenga como fin "dulcificar la vida a unas personas" --en este caso, los políticos presos-- "en lugar de combatir la vulneración de derechos y el saltarse la ley" que supusieron el referéndum y la declaración unilateral de independencia es algo que "no está dentro del marco de garantías y derechos de todos los ciudadanos".