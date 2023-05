Ciudadanos rechaza votar en el Congreso la ilegalización de Bildu y culpa al PSOE de la polémica de los candidatos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha rechazado este martes la idea de Vox de forzar una votación en el Congreso sobre la ilegalización de Bildu, pues considera que ese proceso sólo debe ser iniciado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y con indicios que vayan más allá de incluir en sus listas a condenados por terrorismo, algo que el Tribunal Constitucional ya dijo que no era suficiente.

Bal, que ejercía como abogado del Estado cuando se acometió la ilegalización de Batasuna, ha recordado que la ley deja "claro" que la legitimidad para emprender un proceso de ilegalización "depende de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado", y si Vox quiere que se ponga en marcha, debe acudir a la Fiscalía. "¿Qué pinta aquí el Congreso? Nada, no pinta nada", ha zanjado.

QUE VOX DENUNCIE EN LA FISCALÍA

Eso sí, ya ha avanzado que ese camino tampoco tendría mucho recorrido porque el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el recurso contra la ilegalización de Batasuna, ya resolvió que incluir a candidatos condenados no es suficiente para ilegalizar a un partido.

Al margen de eso, Bal se ha centrado en la polémica política desatada por la presencia de miembros de ETA en las listas de Bildu para las elecciones del 28 de mayo, y de ello ha culpado al PSOE por haber guardado silencio tras conocerse la denuncia del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

"Igual de culpables son los que presentan a los terroristas que aquellos que callan y no denuncian", ha señalado, antes de remarcar que la posición socialista ha sido "indigna" y el partido "no ha estado a la altura". A juicio de Bal, el presidente, Pedro Sánchez, "tendría que haber salido a decir que nunca va a pactar con Bildu", aunque "su palabra no valga nada".

"PACTO DE TAPADILLO" ENTRE PSOE Y BILDU

Tras denunciar "la dependencia" que a su juicio padece el PSOE con su socio de coalición, Unidas Podemos, y la "querencia" de estos hacia Bildu, Edmundo Bal ha comentado que le "cuesta trabajo creer" que la renuncia de los siete candidatos condenados por asesinato haya sido realmente algo "espontáneo" y no "un nuevo pacto de tapadillo entre el Gobierno y Bildu", habida cuenta del "desgaste" que, dice, han sufrido los portavoces socialistas durante los últimos días al no poder justificar los pactos con la formación abertzale.

En rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Ciudadanos ha indicado que la decisión de estos condenados de apartarse tras las elecciones es "lógica" para cualquier persona con "moral, ética y aprecio por las víctimas", aunque rehúsa "dar las gracias" al partido.

De forma paralela, ha puesto el foco con que quedan otros 37 condenados por pertenencia o colaboración con ETA aún en las listas de Bildu, que siguen porque para la formación vasca la presencia de estas personas "es un reclamo electoral" y "un orgullo". Por todo ello, cree que "la única buena noticia" relacionada con el partido es que "no decidan el futuro de 47 millones de personas, ni en Navarra ni el País Vasco".

También la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha rechazado este martes "celebrar" la decisión de los siete candidatos de EH Bildu exconvictos de ETA por delitos de sangre de no tomar posesión de sus cargos y ha hecho hincapié en que las listas electorales de la formación vasca continúan siendo "las de la vergüenza" por mantener a otros 37 condenados.

NO SE CONFORMAN: QUEDAN 37

"Siguen siendo las listas de la vergüenza", ha indicado la portavoz 'naranja', que a renglón seguido ha aprovechado ante los medios para incidir en que Bildu es "socio" parlamentario del Gobierno, instándole a "separarse" de las listas en cuestión.

En este contexto, ha afeado al PSOE y "otros partidos", sin especificar, tener "memoria selectiva" y ha señalado que Ciudadanos aboga por "la concordia" y no está "en ninguno de los bandos".

En la misma línea se ha expresado el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, que ha reclamado al PSOE "romper todo acuerdo presente y futuro con Bildu" por ser "un partido capaz de llevar a asesinos y terroristas condenados en sus listas", lo que a su juicio le "inhabilita como interlocutor de cualquier demócrata". "No pueden decidir nada del futuro de España", ha remachado en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.