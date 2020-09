Ciudadanos reclama a Xavier Alegre que "por coherencia" renuncie a sus actas de senador y concejal tras dejar el partido

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La dirección de Ciudadanos ha reclamado este jueves a Xavier Alegre que, tras haber abandonado el partido, renuncie a sus actas de senador y de concejal en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en un ejercicio de "coherencia" y de acuerdo con la Carta Ética que firmó al concurrir a las elecciones generales y las municipales.

"Ciudadanos recuerda a Xavier Alegre que debe cumplir con el compromiso que adquirió al firmar la Carta Ética y Financiera y le insta a renunciar a su acta de senador, tal como lo dispone el artículo 95.3 de los Estatutos de la formación liberal", ha indicado el partido, que le ha solicitado por correo electrónico que deje sus cargos públicos "por coherencia".

Ciudadanos ha dirigido el requerimiento a Alegre este jueves, dos días después de que se hiciera efectiva su baja como afiliado de la formación naranja, que ya anunció a mediados de agosto.

En aquel momento, Alegre explicó por escrito que abandonaba el partido, en el que militaba desde hacía ocho años, al sentirse "destrozado" por el mal resultado en las elecciones generales del pasado noviembre y tras la reformulación orgánica aprobada en la última Asamblea General de Cs, en la que Inés Arrimadas fue refrendada como presidenta.

Su intención, según transmitió a la dirección del partido, era mantenerse como concejal independiente en Sant Feliu de Llobregat dentro del grupo municipal de Cs, pero el partido no lo aceptó y continuó como edil no adscrito. En cuanto a su escaño en la Cámara Alta, donde entró por designación del Parlament de Cataluña, no se pronunció.