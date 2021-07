Ciudadanos se reivindicará en su convención como el único partido liberal de España y garantía contra la polarización

Los dirigentes de Cs tienen claro que Rivera ha dejado la política y no creen que les dé un "portazo" por no querer participar

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos se reivindicará en su convención política del 17 y el 18 de julio como el único partido liberal de España y como "el gran antídoto frente al nacionalismo y al populismo", presentando el centro como un espacio de diálogo y de convergencia frente a "la polarización y la crispación".

Este encuentro, que se celebrará en Madrid, en el Palacio de los Duques de Pastrana, una semana después de que el partido cumpla quince años, contará con la participación de unas 300 personas, entre cargos de la formación naranja y afiliados de base. Comenzará el sábado por la mañana y finalizará el domingo a mediodía con un discurso de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas.

La dirección de Ciudadanos asegura que el objetivo es escuchar la voz de los militantes y de la sociedad civil, pues considera que son los ciudadanos los que deben marcar la agenda a los políticos en función de sus intereses y preocupaciones, y no al revés.

Pero ya hay algunas ideas que marcarán la convención. En primer lugar, que son "el único proyecto político liberal que hay en España"; de ahí la imagen que han preparado para este encuentro: la palabra "Liberales", en naranja, junto a un corazón que contiene la bandera española y la europea.

EL ANTÍDOTO CONTRA EL NACIONALISMO Y EL POPULISMO

El partido liderado por Inés Arrimadas apuesta por "consolidar el espacio de centro liberal en defensa de los valores constitucionales y como el gran antídoto contra el nacionalismo y el populismo".

Al mismo tiempo, busca el entendimiento con "partidos de Estado que valoran la democracia y saben que por delante siempre está la ley" y se ofrece como "garantía de tranquilidad y estabilidad política" frente a "la polarización y la crispación".

Aseguran que son "liberales sin matices", porque defienden la libertad en todos los ámbitos, y resaltan este término frente al concepto de partido "de centro" porque creen que este último ha quedado "denostado" a causa del uso que han hecho de él algunos partidos.

Además, en la formación naranja recalcan su "fuerte convicción europeísta" y sostienen que, tanto en el ámbito europeo como en el nacional, la "alternativa liberal" es una opción clara y diferenciada de los partidos conservadores y los socialdemócratas.

"Otros son los conservadores en España y tienen su público, no hay que avergonzarse de ello", comentan en la dirección de Ciudadanos en referencia al Partido Popular.

DEFINIR LAS PROPUESTAS Y EL RUMBO FUTURO DEL PARTIDO

En la convención habrá, por un lado, mesas de expertos en distintas materias y miembros de la sociedad civil y, por otro, grupos de trabajo conformados por miembros del partido y representantes de la afiliación que tratarán los temas fundamentales que han ido proponiendo los militantes en los dos últimos meses.

De ahí saldrá una hoja de ruta que marcará el rumbo de Cs en los próximos años y definirá las propuestas que defenderá en las instituciones.

Los dirigentes de Ciudadanos, que en las últimas semanas han visitado distintas comunidades autónomas para escuchar a los afiliados, destacan que han recibido más de 2.000 propuestas de unas 1.500 personas y lo ven como una demostración de que la convención "rearmará y fortalecerá" al partido.

Pese a la "situación complicada" que admiten que Cs atraviesa actualmente, tras las fugas de cargos --muchos de los cuales se han unido al PP-- y los malos resultados electorales, afirman que la militancia "se ha volcado para dotar de propuestas políticas al partido".

CIUDADANOS ES UNA MARCA "POTENTE"

Sobre la posibilidad de cambiar la marca del partido, en el equipo de Arrimadas dicen que Ciudadanos es una marca "fuerte y potente" y que no se plantean renunciar a ella, pero se muestran abiertos a algún ligero cambio en la imagen corporativa.

Respecto a la asistencia o no del expresidente de Cs, Albert Rivera, a la convención, no consideran que les haya dado un "portazo" por no querer participar.

Aclaran que la invitación siempre estuvo ahí, porque Rivera mantiene una comunicación "muy fluida" con miembros de la actual dirección, pero desde el principio tenían claro que al dimitir, en noviembre de 2019, dejó la política, y por eso no esperaban que acudiera.

Para la convención política de Ciudadanos se han organizado cuatro ponencias, tituladas 'Ciencia y agenda verde', 'El centro necesario, el valor de ser liberal', 'Renovar Europa' y 'La España de las libertades y los derechos'.

En ellas participarán el economista y experto en energía Isidoro Tapia, el científico y divulgador Eduardo López Collazo, el director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, distintos líderes liberales de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, el profesor de universidad David Mejía, la periodista Maite Rico y los economistas Maria Blanco, Benito Arruñada y Rafael Domenech.

En cuanto a los grupos de trabajo, los representantes de Cs se repartirán en cuatro: 'La España de las libertades y la igualdad', 'La España de futuro', 'La España moderna' y 'La España verde'.