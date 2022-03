Ciudadanos se suma a la manifestación de la AVT para protestar contra la política penitenciaria del Gobierno

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos participará este sábado en la manifestación convocada en la Plaza de Colón de Madrid por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) para protestar así contra la política penitenciaria del Gobierno de acercar a presos de ETA al País Vasco, transferir las competencias o la "pasividad" en los homenajes a los terroristas.

Edmundo Bal, portavoz nacional de Ciudadanos, ha confirmado con un mensaje en la red social Twitter la presencia de su partido en la manifestación, programada para las doce de la mañana del 26 de marzo.

"Las víctimas del terrorismo son héroes de nuestra democracia. De nosotros depende que su dignidad no caiga en el olvido y que su historia no la reescriban los herederos políticos del terror", ha escrito Bal hoy en un tuit, que concluye con un "no todo vale".

LAS VÍCTIMAS, HÉROES E INOCENTES

El mensaje lo acompaña un vídeo donde el portavoz de la formación 'naranja' justifica la asistencia de Ciudadanos a la manifestación para honrar a las víctimas del terrorismo, "personas inocentes" y "héroes involuntarios de la democracia" que "han dado su vida, su integridad física y su libertad" para conseguir "nuestros derechos".

"Se lo debemos, tenemos que estar con ellos", expresa Bal, que acusa al Gobierno de acercar a los presos de ETA, traspasar la competencia de las cárceles al País Vasco y negociar "directamente" con EH Bildu el régimen penitenciario de los etarras. "Tenemos que estar con ellos frente a la política del Gobierno", reclama.

Bal aboga por garantizar a las víctimas memoria, reparación, dignidad y justicia. La AVT ha convocado la manifestación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez bajo el siguiente lema: "No todo vale, Gobierno traidor. Justicia para las víctimas del terrorismo".