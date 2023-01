Ciudadanos tacha de "medida electoralista" la nueva subida del SMI

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha tachado de "medida electoralista" la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha avanzado en su primera comparecencia del año en el Senado esta nueva subida del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, con el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio español. Para Ciudadanos, el Gobierno ha tomado esta decisión por estar "a las puertas de unas elecciones".

Además, la nueva líder de Ciudadanos ha culpado tanto a PSOE como PP de los problemas relacionados con congelación de salarios y bajas retribuciones a trabajadores jóvenes en el mercado laboral, ya que entiende que estos problemas surgen de la falta de reformas estructurales.

A su juicio, el Gobierno tiene que poner el foco en políticas activas de empleo, ya que los problemas acuciantes del mercado laboral "no se arreglan con el parche" que en su opinión es la subida del SMI, sino que es necesario emprender reformas que acaben con la precariedad, la temporalidad y la falta de acceso al mercado laboral. "Esos son problemas. Hoy no he visto hablar de soluciones, sino del y tú más", ha reprochado Guasp.